Dragon Quest I, II i III trafią na Nintendo Switch jeszcze w tym miesiącu

Firma Square Enix ogłosiła, że już 27 września na konsoli Nintendo Switch zadebiutują trzy pierwsze odsłony serii Dragon Quest.

Za pośrednictwem oficjalnego konta marki Dragon Quest na twiterze, przedstawiciele japońskiego producenta poinformowali, że już za niespełna dwa tygodnie posiadacze Switcha będą mogli zagrać w pierwsze trzy odsłony kultowej serii jRPG-ów.

Cykl gier Dragon Quest został zapoczątkowany w 1986 roku, nie licząc spin-offów doczekał się on już jedenastu części. Pierwsze trzy odsłony serii wydane zostały w latach 1986 - 1988 i często określane są jako trylogia Erdricka (od imienia głównego bohatera). Przedstawiciele Square Enix potwierdzili, że odświeżone wersje przygotowane z myślą o Nintendo Switch otrzymają odświeżoną oprawę graficzną i sterowanie dostosowane do możliwości hybrydowej konsoli. Dowiedzieliśmy się również ile przyjdzie nam zapłacić poszczególne odsłony.

Dragon Quest wyceniono na 4,99 dolara, za Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line zapłacimy 6,49 dolara, a cena Dragon Quest III: The Seeds of Salvation wyniesie 12,49 dolara.

Co ciekawe, tego samego dnia na Nintendo Switch zadebiutuje długo wyczekiwana anglojęzyczna wersja gry Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition. Jak przyznają sami twórcy, jest to najbardziej rozbudowana wersja ostatniej odsłony cyklu Dragon Quest.

źródło: square enix/twitter