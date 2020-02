Dragon Quest of the Stars już dostępny na Androidzie i iOS-ie

Mobilna odsłona popularnej serii jRPG-ów - Dragon Quest, jest już dostępna na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS.

Dragon Quest to, zaraz po Final Fantasy, najbardziej rozpoznawalna i popularna seria gier rpg rodem z Japonii. W oczekiwaniu na dwunastą, pełnoprawną odsłonę cyku, możemy spróbować swoich sił w nieco mniejszych produkcjach, dedykowanych urządzeniom mobilnym. Dragon Quest of the Stars zdążyło już zadebiutować w Japonii, gdzie cieszy się ogromną popularnością. Dzisiaj natomiast, przyszedł czas na resztę świata. Najnowsza produkcja z uniwersum to typowy przedstawiciel gier rpg z turowym systemem walki.

Produkcja Square Enix pozwoli nam stworzyć własnego awatara, a następnie ruszyć na poszukiwanie przygód. Nie zabraknie zatem licznych potyczek (w rozbudowanym, turowym systemie walki), eksploracji lochów, potężnych bossów czy mnóstwa wyposażenia do zebrania.

Podczas zabawy będziemy nieustannie rozwijać naszą postać, jednak mogą się zdarzyć sytuacje, w których nawet najlepsi gracze będą potrzebowali pomocy przyjaciół. Wówczas możliwe będzie skorzystanie z wieloosobowego modułu gry i wspólnie z trójką towarzyszy, wykonywać zadania oraz walczyć z najtrudniejszymi przeciwnikami. Na pewno warto też dodać, że za oprawę artystyczną gry odpowiada słynny rysownik - Akira Toriyama, najbardziej znany z serii Dragon Ball.

Dragon Quest of the Stars jest grą darmowa, ale oczywiście musicie się liczyć z opcjonalnymi mikropłatnościami.