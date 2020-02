Dragon Quest of the Stars - mobilny jRPG zadebiutuje już w lutym

Square Enix ujawniło dzisiaj europejską premierę gry Dragon Quest of the Stars.

Dragon Quest of the Stars to darmowa gra jRPG osadzona w uniwersum serii Dragon Quest, która do tej pory dostępna była jedynie w Japonii. Square Enix ujawniło dzisiaj, że globalna wersja gry zadebiutuje już 24 lutego. Co więcej, już teraz możecie się wstępnie zarejestrować, aby nie przegapić debiutu produkcji.

Dragon Quest of the Stars to klasyczny przedstawiciel serii z eksplorowaniem lochów, rozwojem postaci i turowym systemem walki na czele. Gra oferuje również rozbudowany moduł sieciowy, dzięki któremu nie jesteśmy skazani na działanie w pojedynkę. Niemal każde z zadań w grze można wykonać z przyjaciółmi, w maksymalnie czteroosobowych grupach. Fani serii z pewnością docenią warstwę artystyczną gry, nad którą czuwał Akira Toriyama.

Produkcja Square Enix oferuje również rozbudowany system kreacji i rozwoju postaci. Będziemy mogli nie tylko dokładnie określić wygląd naszej postaci, ale również klasę, a co za tym idzie jej wyposażenie i bronie.

Przypomnijmy, że jeszcze w tym roku możemy spodziewać się kolejnej mobilnej produkcji z uniwersum Dragon Quest. Wczoraj japoński producent zapowiedział Dragon Quest Tact - taktyczną grę RPG, skupiona na kolekcjonowaniu postaci i stworzeń z serii.

źródło: droidgamers.com