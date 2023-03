Dragon Range - ten gamingowy procesor może dać łupnia Intelowi

I już dzisiaj wchodzi do sprzedaży. O jaki model chodzi?

AMD wprowadza dziś do sprzedaży mobilny procesor Ryzen 7045HX i deklaruje, że w grach jest ponad 10% szybszy od głównego konkurenta. Tym z kolei jest i9-13950HX. Nowa propozycja AMD to zarazem jego pierwszy mobilny szesnastordzeniowiec. Zalicza się do rodziny nazwanej Dragon Range, która jest bezpośrednim portem odpowiedników desktopowych i dostępne będą takie same ich konfiguracje, czyli 16, 12, 8 oraz 6 rdzeni. Poda 7945HX wszystkie mają konfigurowalne TDP w zakresie 45-75 W, a maksymalne taktowanie zegara to ok. 5 GHz.

Ryzen 7945HX z szesnastoma rdzeniami ma ich dokładnie dwa razy tyle, co poprzedni mobilny flagowiec producenta - 6900HX, ale maksymalne taktowanie zegara jest znacznie większe. W 6900HX było to 4,9 GHz, tutaj zaś dochodzi do 5,4 GHz. Do tego dołożono 80 MB połączonych pamięci L3 i L2. Cała rodzina Dragon Range prezentuje się następująco:

Nowy procesor świetnie wypada w testach. Podczas sprawdzania w Cinebench R23 był o 22% lepszy w testach jednego rdzenia i aż o 123% szybszy w testach wielordzeniowych od propozycji Intela, czyli i9-13950HX. W innych testach wypadał również lepiej, co pokazuje poniższe podsumowanie:

Ryzen 7045HX jest już w rękach producentów sprzętu i szykowane są wyposażone w niego laptopy. To samo dotyczy pozostałych jednostek z rodziny Dragon Range. Oznacza to, że jeszcze w marcu trafią na sklepowe półki i powinni zwrócić na nie uwagę gracze. Zapowiedziano, że z procesora AMD będą korzystać dwa modele Alienware - M16 i M18, Scar G17 oraz Zephyrus Duo od Asusa, a także Legion 5 Pro i 7 Pro od Lenovo. MSI dołoży swoje w późniejszym terminie.

Czy AMD zawojuje rynek laptopów mobilnych? Zobaczymy, jak odpowie na to Intel. Na tej konkurencji wygranymi i tak będą sami użytkownicy.

