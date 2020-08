Dragon's Dogma - serial Netflixa na bazie kultowej gry z datą premiery i zwiastunem

Netflix opublikował dzisiaj pierwszy zwiastun serialu Dragon's Dogma. Fani kultowej produkcji Capcomu będę wniebowzięci.

Netflix po ogromnym sukcesie animowanej Castelvanii postanowił mocno zainwestować w podobne produkcje. Wiemy już, że powstają takie seriale animowane jak: The Witcher: Nightmare of the Wolf, który ma opowiadać losy Vesemira oraz Cyberpunk 2077: Edgerunners. Zanim jednak przyjdzie nam się w nie zagłębić otrzymamy inny tytuł, również oparty na popularnej marce - Dragon's Dogma.

Dragon's Dogma na Netflix już 17 września

Dragon's Dogma to ekranizacja kultowej gry RPG firmy Capcom, która po raz pierwszy ukazała się w 2012 roku. Głównym bohaterem serialu jest Ethan, który pragnie zemścić się na smoku, który zamordował jego rodzinę. Po drodze do leża bestii, nasz bohater będzie musiał zmierzyć się jednak z wieloma innymi klasycznymi potworami jak hydra, cyklop czy gryf. Na szczęście będzie on mógł liczyć na wsparcie nowo poznanych towarzyszy.

Jak Dragon's Dogma od Netflixa prezentuje się w akcji możecie zobaczyć na poniższym zwiastunie.

Czy Dragon's Dogma okaże się serialem dobrym? Przekonamy się już 17 września, kiedy zadebiutuje on na platformie Netflix.

