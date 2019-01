Dream Machines RX2080-17PL18 - test laptopa z układem GeForce RTX 2080

Najnowsza seria kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 2080 trafiła właśnie do laptopów. Testujemy premierowy Dream Machines RX2080-17PL18. Oceniamy czy układy RTX w wersji mobilnej przyniosły znaczny wzrost wydajności.

Pierwsze mobilne układy GeForce RTX dotarły do polskich sklepów za pośrednictwem producentów konfigurowalnych notebooków gamingowych. Dzięki temu już z dniem premiery, konsumenci mogą wybierać spośród kilku interesujących modeli. Jeśli doliczymy do tego możliwość dowolnego dokonywania zmian w specyfikacji, liczba konfiguracji będzie liczona w setkach wariantów. Do naszego laboratorium trafiła jedna z najbardziej zaawansowanych konstrukcji, czyli laptop RX2080-17PL18 z oferty Dream Machines. Model ten został wyposażony topowy układ GeForce RTX 2080 w wersji MXM oraz procesor Intel Core i7-9700K. Publikacja poniższego materiału jest przeprowadzona równolegle z polską premierą mobilnych układów GeForce RTX oraz premierą samego laptopa.

Mobilny GeForce RTX 2080 MXM

Układy GeForce RTX zostały zaprezentowane w sierpniu ubiegłego roku. Jako pierwsze na rynek trafiły modele oznaczone symbolami RTX 2070, RTX 2080 oraz RTX 2080 Ti. Niestety pomimo długiego wyczekiwania, nowa seria została przyjęta z dystansem. Specjaliści zwracali uwagę, że wzrost cen nie jest w tym wypadku proporcjonalny do wzrostu wydajności względem poprzedniej generacji. Dopiero teraz niepewność ustępuje stosunkowo ciepłym recenzjom. Warto bowiem podkreślić, że NVIDIA nie postawiła na bezkompromisowe podnoszenia jakości, lecz na innowacje jakie pojawiły się wraz z architekturą Turing. Układy opracowane w 12 nm litografii wspierają renderowanie hybrydowe. Najważniejszą nowością jest natomiast wykorzystanie ray tracingu. Mowa o technologii pozwalającej na generowanie fotorealistycznych obrazów - dotychczas była ona stosowana między innymi w Hollywoodzkich produkcjach filmowych. Nie zabrakło również rozwiązań opartych na rasteryzacji i działaniu sztucznej inteligencji czy rewolucyjnego wygładzania krawędzi DLSS. Dopiero niemal pół roku po premierze, nabywcy mieli okazję w pełni zasmakować udogodnień, korzystając z aktualizacji w Battlefield V.

Mobilne układy RTX zostały zaprezentowane w styczniu 2019 roku. Przy okazji premiery do użytkowników trafiają tradycyjne modele mobilne na złączu MXM oraz energooszczędne i fizycznie pomniejszone modele Max-Q. Zastosowany w testowanym laptopie model RTX 2080 MXM, jest w znacznym stopniu kalką desktopowego wariantu GeForce RTX 2080 (FE).

Oznacza to, że do dyspozycji użytkownika oddano 8 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej szynie. Uzyskana w ten sposób przepustowość jest na poziomie 448 GB/s. Bez zmian pozostała również liczba jednostek CUDA (2944), jednostek teksturujących (184) i jednostek renderujących (64). Zmianie uległo natomiast taktowanie zegara, którego podstawową wartość zmniejszono z 1515 MHz do 1380 MHz w trybie wyjściowym oraz z 1710 MHz do 1590 MHz w trybie Boost.

GeForce RTX 2080 (FE) GeForce RTX 2080 MXM Zegar bazowy 1515 1380 Zegar BOOST 1710 1590 Pojemność pamięci 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 256-bit 256-bit Przepustowość pamięci 448 GB/s 448 GB/s Rdzenie CUDA 2944 2944 Jednostki teksturujące 184 184 Jednostki ROP 64 64

Dream Machines RX2080-17PL18 - specyfikacja

Naszą redakcję odwiedził laptop w następującej specyfikacji:

Procesor: Intel Core i7-9700K @ 3,6 GHz

Intel Core i7-9700K @ 3,6 GHz Grafika: Nvidia GeForce RTX 2080

Nvidia GeForce RTX 2080 Pamięć RAM: 16 GB DDR 4 2400 MHz

16 GB DDR 4 2400 MHz Dysk HDD: 1 TB SATA

1 TB SATA Dysk SSD: 480 GB SATA

480 GB SATA Ekran: 17,3” FullHD, 144 Hz

17,3” FullHD, 144 Hz Wymiary: 418 x 295,3 x 40,9 mm

418 x 295,3 x 40,9 mm Masa: ~3,9 kg

Dream Machines RX2080-17PL18 - wygląd i budowa

Laptopy z oferty Dream Machines są sprzedawane w niepozornych pudełkach bez nadruków. Wewnątrz opakowania można odnaleźć zasilacz z przewodem, krótką instrukcję w języku polskim, płytę ze sterownikami, naklejkę z logo producenta oraz oczywiście samego laptopa.

Model Dream Machines RX2080-17PL18 został opracowany na bazie kadłubka Clevo P775TM1. Mamy więc do czynienia ze stosunkowo dużą obudową wykonaną z pół matowego tworzywa sztucznego. Górną pokrywę zdobi logo producenta oraz niewielka wstawka imitująca szczotkowane aluminium. Dół obudowy został wykonany z nieco twardszego plastiku, ponacinanego dla uzyskania lepszego przepływu powietrza. Także na spodzie znajdziemy kieszeń akumulatora. Możemy go wyjąć i wymienić bez używania narzędzi. Cała konstrukcja laptopa opiera się na pięciu gumowych nóżkach.

Prawa krawędź obudowy kryje imponujący zestaw czterech gniazd audio oraz dwóch wtyków USB 3.0. Lewa strona pomieściła dwa kolejne USB 3.0 oraz po jednym wtyku USB C i Thunderbolt. Ponadto nie zabrakło miejsca na czytnik kart pamięci i gniazdo LAN. Wyjścia wideo oraz wtyk zasilacza umieszczono w tylnej części obudowy. Dzięki temu przewody nie będą przeszkadzać podczas rozgrywki. Do dyspozycji użytkowników oddano pojedyncze wyjście HDMI oraz dwa Mini DisplayPort.

Wnętrze obudowy również zostało zdominowane przez plastik. Włącznik komputera umieszczono centralnie pod ekranem. Został on wyróżniony wstawką udającą szczotkowane aluminium. Poniżej ulokowano pięć wskaźników sygnalizujących włączone funkcje.

Laptop otrzymał membranową klawiaturę z niebieskim podświetleniem. Producent zdecydował się na zastosowanie pełnego modułu numerycznego, maksymalnie redukując rozstaw przycisków. Klawisze o niewielkim skoku i cichej pracy są wygodne w obsłudze.

Umieszczony poniżej gładzik został zestawiony z dwoma fizycznymi przyciskami. Nie zabrakło również miejsca na czytnik linii papilarnych. Dokładność pracy touchpada jest dość niska, ale niewielu graczy decyduje się na korzystanie z komputera bez podłączenia myszki.

Ogólne odczucia dotyczące wykonania laptopa są dobre. Materiały nie są najwyższej klasy, ale wydają się być odporne na uszkodzenia i nie odstraszają jakością. Bez zastrzeżeń prezentuje się spasowanie elementów czy dostępność interfejsów.

Dream Machines RX2080-17PL18 - procedura testowa

Laptop został przetestowany w laboratorium PC World. Zastosowany podczas testów system operacyjny to Windows 10 w najnowszej wersji na dzień 25.01.2019. Wszystkie komponenty otrzymały najnowsze, dostępne na rynku sterowniki. Podczas wszystkich testów wydajnościowych komputer był podłączony do stałego zasilania.

Testy przeprowadzone w grach miały na celu weryfikację średnich wyników płynności animacji przy maksymalnych nastawach graficznych poszczególnych gier. Czas testów przeprowadzonych w każdej grze wynosił przynajmniej 6 minut dla pojedynczego pomiaru - przy zachowaniu maksymalnie zbliżonych warunków testowania.

Materiał został uzupełniony o wyniki z syntetycznych benchmarków, weryfikację czasu pracy oraz wskazania dotyczące temperatury podzespołów.

Każdy test został przeprowadzony przynajmniej dwukrotnie, a w przypadku nieścisłości, powtarzany do uzyskania powtarzalnych rezultatów.

Wszystkie wyniki zaprezentowane na wykresach porównaliśmy do rezultatów uzyskiwanych przez laptopy gamingowe z układami GeForce GTX 1080 (Asus i Hyperbook) i GeForce GTX 1070 (Acer oraz HP).

Dream Machines RX2080-17PL18 - testy syntetyczne

Jedynie podczas testów w PC Mark10, RX2080-17PL18 musiał uznać wyższość konkurentów.

Warto jednak podkreślić, że zwycięskie laptopy posiadały znacznie większe bufory pamięci RAM. Hyperbook X77VR3 był wyposażony w 64 GB pamięci, natomiast Asus posiadał bufor o pojemności 32 GB. Przypominając - na pokładzie Dream Machines RX2080-17PL18 znajduje się 16 GB pamięci DDR4.

Kolejne wyniki prezentują przewagę testowanego modelu. Drobna przewaga w przypadku Cinebench jest zasługą nowego procesora i7. Prawdziwy postęp można jednak zauważyć w przypadku 3DMarka, czyli benchmarku weryfikującego wydajność komputerów w grach.

Dream Machines RX2080-17PL18 - wyniki w grach

Podczas testów gier skorzystaliśmy z reprezentatywnego zestawu tytułów. Wiedźmin 3 wykorzystuje DirectX 11, natomiast Far Cry korzysta z DirectX 12. Kolejny na liście Wolfenstein II został oparty o API Vulkan. Całość uzupełnił mały test wydajności w Battlefield V, czyli grze która jako pierwsza wykorzystała rewolucyjną technikę ray tracingu.

Zaskoczeniem jest wynik w Far Cry 5. Tutaj przewaga RX2080-17PL18 nad najszybszym z laptopów wykorzystujących GeForce GTX 1080 jest jedynie symboliczna. Warto jednak przypomnieć, że w tym wypadku Hyperbook dysponował 4-krotnie większym buforem pamięci RAM. Znacznie większe różnice widać w pozostałych grach. Zastosowanie nowego układu GeForce RTX 2080 stało się gwarantem uzyskania framerate’u wyższego o przynajmniej 22 procent.

Dream Machines RX2080-17PL18 - ekran

Laptop otrzymał matowy ekran przekątnej 17,3 cala. Według zapewnień matryca zapewnia częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz oraz wspiera technologię synchronizacji NVIDIA G-Sync. Dodatkowo zweryfikowaliśmy możliwości wyświetlacza w zakresie reprodukcji barw. Średni parametr Delta E na poziomie 2,91 to bardzo dobry wynik dla urządzenia gamingowego. Przyjmuje się, że nieskalibrowane, konsumenckie monitory powinny osiągać Delta E < 4.

Dream Machines RX2080-17PL18 - bateria i temperatura

Niestety czas pracy na baterii nie jest mocną stroną testowanego modelu. Przy dużym obciążeniu np. podczas rozgrywki, możemy liczyć na maksymalnie 17 minut pracy bez konieczności sięgania po ładowarkę.

Niezwykle ciekawym zagadnieniem w przypadku mobilnych wariantów kart graficznych są uzyskiwane przez nie temperatury. Przeprowadzone testy wykazały, że RTX 2080 jest najcieplejszym podzespołem w RX2080-17PL18. Jednocześnie okazuje się, że temperatury nowego układu NVIDIA stoją na bardzo przyzwoitym poziomie, mieszcząc się w przedziale 47 - 72 stopni Celsjusza.

Dream Machines RX2080-17PL18 - cena i podsumowanie

Nowość od Dream Machines to bardzo dobrze wykonany laptop o atrakcyjnym stosunku ceny do wydajności. Komputer dysponuje sensownie opracowaną konfiguracją, w której podzespoły uzyskają optymalne wyniki. Oczywiście zgodnie z polityką firmy, przyszli nabywcy mogą dokonywać dość znacznych zmian w specyfikacji już podczas zakupu.

Nasze oczy były zwrócone w stronę debiutującego układu GeForce RTX 2080 MXM. Zgodnie z oczekiwaniami, nowe karty graficzne NVIDIA przynoszą zauważalny postęp w zakresie wydajności laptopów gamingowych. Model RX2080-17PL18 regularnie notował wyniki o 22-23 procent wyższe od ubiegłorocznych konstrukcji i to pomimo zauważanie mniejszego bufora pamięci RAM. Oznacza to, że w grach opracowywanych jeszcze z myślą o kartach GeForce GTX, uzyskamy bez problemu animacje przekraczające 100 FPS. Jednocześnie uzyskujemy przekonanie bliskie pewności, że żaden z tytułów, które pojawią się w najbliższych latach nie będzie miał problemów z osiągnięciem płynności na poziomie 60 FPS.

Laptopa Dream Machines RX2080-17PL18 rekomendujemy najbardziej wymagającym graczom.