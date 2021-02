Droga Szamana tom 4 - Zamek widmo, już w księgarniach!

Droga szamana – Zamek widmo to 4 tom wyjątkowego cyklu autorstwa Wasilija Machanienko i gratka dla fanów literatury. Publikacja dostępna jest już od dziś.

W ciągu ostatnich lat literatura w klimacie fantasy zyskuje na popularności, a na rynku pojawia się coraz więcej ciekawych i różnorodnych publikacji z tego nurtu. Jedną z ciekawszych pozycji jest cykl Droga Szamana, autorstwa Wasilija Machanienko, który ukazał się właśnie nakładem wydawnictwa Insignis. Co w niej wyjątkowego? Otóż choćby to, w jaki sposób przedstawia jedno medium za pomocą drugiego, bowiem akcja książki ma miejsce w świecie gier, a właściwie jednej, za to wyjątkowej.

Wciągająca seria i wyjątkowy świat

Centrum wydarzeń jest Barliona, wirtualny świat, który jest tak namacalny, jak nasz realny. Dla graczy to niesamowita okazja, by zanurzyć się w fantastyczny świat i przeżywać wyjątkowe przygody, doświadczając przy tym wszystkich pozytywnych tego aspektów. Jednocześnie, będąc całkowicie bezpiecznymi i nie odczuwając bólu, czy innych negatywnych efektów podczas rozgrywki. Barliona to jednak nie tylko centrum rozrywki, ale i więzienie, do którego trafiają zamknięci w specjalnych kapsułach skazańcy. Dla nich, ten niesamowity świat to kara, niewolnicza praca i ciągła walka o przetrwanie, ponieważ w przeciwieństwie do graczy, więźniowie czują wszystko, łącznie z odniesionymi ranami, a skrajnych sytuacjach mogą nawet zginąć. W takiej sytuacji znalazł się główny bohater serii – Machan, którego klasą w Barlionie jest właśnie tytułowy szaman.

Co nas, a właściwie Machana czeka tym razem?

Szaman Najwyższy, stojący na czele Legend Barliony, przyjmuje propozycję Imperatora – ma unicestwić armię Upiorów zamieszkującą Altamedę, zamek widmo. A przy okazji ugrać coś dla siebie i zdobyć bazę dla własnego klanu.

Jednak jak to zazwyczaj bywa w życiu, zarówno realnym, jak i wirtualnym, nic nie jest tak łatwe, ja się z pozoru wydaje. Misja okaże się bowiem początkiem serii, niekoniecznie pozytywnych dla Machana wydarzeń, które są o tyle trudniejsze, że na szamana polują trzy najlepsze klany kontynentu.

Debiut czwartego tomu serii, o nazwie Zamek widmo, to gratka dla fanów cyklu Droga Szamana, a także doskonała okazja dla niezaznajomionych z nim, aby właśnie teraz rozpocząć swoją przygodę. Możecie zrobić to m.in. nabywając książkę tutaj. Jeśli jednak nie zapoznaliście się z poprzednią odsłona cyklu, to więcej na jej temat znajdziecie tutaj.