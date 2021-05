Droga Szamana tom 5 - szykuj się na kolejne przygody Machana!

Wiadomość ta ucieszy wszystkich czytelników porywającego cyklu „Droga Szamana”, fantastycznonaukowej serii reprezentującej gatunek LitRPG. „Szachy Karmadonta”, piąty tom serii Wasilija Machanienki, właśnie trafia do księgarń.

Droga Szamana. Etap 5: Szachy Karmadonta

Wasilij Machanienko jest uznawany za ojca gatunku LitRPG - literatury, która łączy w sobie gatunki science fiction oraz fantasy. Jest to swoista hybryda tego co najlepsze w książkach, a także grach komputerowych. Charakteryzuje się specyficznym językiem wprost ze świata gier oraz przeniesieniem i dostosowaniem mechanik znanych z gier wideo do świata literatury.

Powieść Droga Szamana. Etap 5: Szachy Karmadonta, której premiera odbyła się 19 maja, opowiada o nowych, fascynujących przygodach Dmitrija Machana, który do wirtualnego świata Barliony trafił za karę. Jego rzeczywistością stały się walki, tajemnice i niezwykłe przeżycia żądnych wygranej graczy. Od pierwszego tomu bohater rozwija swoje umiejętności i uczy się radzić sobie w nieznanym mu podstępnym świecie.

Jak zwykle, nie wszystko jednak da się zaplanować i przewidzieć. Kolejny tom przygód Machana to nowe perypetie, niespodziewane zmagania i zupełnie niesamowite zadania. Szaman będzie gotowy na przyjęcie ucznia oraz stanie przed szansą zdobycia dla klanu… statku. Jeżeli nie możesz się doczekać, co ciekawego czeka bohatera, sięgnij po Szachy Karmadonta. Książka ukazuje się nakładem wydawnictwa Insignis.