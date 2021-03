"Droga stali i nadziei" - już dostępna w sprzedaży

Dwadzieścia lat po nuklearnej wojnie świat powoli powstaje z kolan - co każdy mógł poznać, śledząc przygody Artema w grze Metro Exodus. Choć w Moskwie zatrzymał się czas, reszta wyniszczonego wojną nuklearną świata próbuje funkconować. "Droga stali i nadziei" opowiada o bohaterach jak Artem, którzy przełamują wieloletni impas i ruszają w nieznane im rewiry, by odmienić swoje życie. Dimitrij Manasypow tak mówi o swojej książce:

Jest w niej stal i nadzieja. Do tego trochę ołowiu, człowieczeństwo, barbarzyństwo, ból, krew, drobne tragedie i jeszcze drobniejsze, a przez to istotniejsze, radości. Stal jest nie tylko w nożach, siekierach, naostrzonych gazrurkach, młotach i broni palnej. Stal to szyny jednej z najstarszych rosyjskich kolei, łączącej Moskwę z Syberią. Całość rozgrywa się w trzech obwodach Rosji leżących daleko od Moskwy. Są tu wielka rzeka Wołga przepływająca przez Samarę, bezkresne uralskie stepy Orenburga i niegdyś zielone lasy i łąki Baszkirii