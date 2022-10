Drogi węgiel? Tymi sprzętami z Biedronki ogrzejesz swoje mieszkanie - kosztują mniej niż 150 zł!

Niższe temperatury zbliżają się nieubłaganie, a jesień zawitała do nas niemal w pełni. Jeśli zastanawiasz się nad sposobem ogrzewania mieszkania, te produkty z Biedronki mogą być dobrą alternatywą. Są skuteczne, tanie, a w dodatku znane od lat.

Tymi sprzętami z Biedronki ogrzejesz swoje mieszkanie

Zewsząd słyszymy o kryzysie energetycznym, kosmicznych cenach surowców, a jednocześnie drżymy nad myśl o sposobach ogrzewania domu podczas zbliżających się mrozów. Niestety dostęp do węgla bywa niemałym wyzwaniem, a to już najwyższa pora na znalezienie rozsądnych alternatyw. Jeśli poszukujesz taniego sprzętu, który dogrzeje wnętrze - Biedronka ma na to sposób. W najnowszej ofercie pojawiły się aż dwa rodzaje urządzeń, które mogą okazać się wyjątkowo pomocne.

VOLTENO grzejnik konwektorowy

Grzejnik konwektorowy jest sprzętem, którego działanie opiera się na pobieraniu zimnego powietrza z dołu, a następnie poddawania go ogrzaniu. Finalnie, ku górze unosi się ciepłe powietrze, które rozprzestrzenia się po pomieszczeniu. Model od VOLTENO wyposażono w termostat, mamy możliwość regulacji trybu pracy na trzech poziomach. Aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas użytkowania, grzejnik posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Materiał: metal / tworzywo sztuczne

Kolor: biały

Wymiary: 38,5 x 53 x 20 cm

Sposób użycia: nie zakrywać

Waga: 1,92 kg

Moc: 2000 W

Okres gwarancji (lata): 2

Zasilanie: sieciowe

Napięcie: 230 V

Certyfikaty: CE

Grzejnik konwektorowy marki VOLTENO kupisz za 149,99 zł - produktu szukaj pod tym linkiem.

VOLTENO Termowentylator

Jeśli w twoim mieszkaniu brakuje miejsca na dodatkowe sprzęty, zwróć uwagę na termowentylatory. Urządzenie od marki VOLTENO jest kompaktowym modelem, które działa wraz z automatycznym termostatem. Ponadto, może być świetną alternatywą zarówno podczas zimy, jak i lata - strumień powietrza może być zimny, ciepły lub gorący. Wysoka moc sięgająca 2000 Watt bezpośrednio wpływa na szybkość możliwego ogrzania mieszkania.

Materiał: tworzywo sztuczne

Kolor: czarny

Wymiary: 26 x 23 x 16 cm

Sposób użycia: nie zakrywać

Waga: 0,81 kg

Moc: 2000 W

Okres gwarancji (lata): 2

Zasilanie: sieciowe

Napięcie: 230 V

Certyfikaty: CE

Termowentylator marki VOLTENO kupisz za 74,90 zł - produktu szukaj pod tym linkiem.

