Drogie tablety Samsunga będą jeszcze droższe. Galaxy Tab S9 dostaniecie tylko z grubym portfelem

Samsung przygotowuje się do premiery kolejnej generacji swoich popularnych tabletów. Niestety wygląda na to, że cena pójdzie mocno w górę.

Galaxy Unpacked 2023 nadchodzi wielkimi krokami. Największą wiadomością na tym evencie będą zdecydowanie kolejne składaki koreańskiej firmy. Mogą one co prawda nie przynosić wiele zmian, jednak nadal sporo osób ekscytuje się na kolejne wersje składanego telefonu. Jednak poza telefonami, Samsung ma również zamiar zaprezentować kilka nowych urządzeń - między innymi kolejne wersje tabletów z serii Galaxy Tab S. Jednak ich premiera może przynieść ze sobą niemiłą niespodziankę.

Według znanego leakera SnoopyTech, nadchodzące tablety będą zdecydowanie droższe od poprzedników. Dzięki jego przeciekowi dowiedzieliśmy się także, w jakich konfiguracjach pamięci na rynek wejdą podstawowe modele poszczególnych wersji nadchodzących tabletów - oto one:

Tab S9 8GB 128 GB CAD 1,099.99

Tab S9+ 12 GB 256 GB CAD 1,349.99

Tab S9 Ultra 12 GB 256 GB CAD 1,599.99 — SnoopyTech (@_snoopytech_) July 11, 2023

Wygląda więc na to, że każdy z modeli tabletów Samsunga będzie droższy od swoich poprzedników o około 200 dolarów kanadyjskich. Oznacza to, że w Polsce możemy się spodziewać podwyżki o około 700-800 zł w przypadku każdego modelu, co będzie znaczną różnicą w porównaniu do zeszłorocznych wariantów. Już wcześniej słyszeliśmy, że podstawowa wersja tabletu może w Europie kosztować od 930 Euro, co przekładałoby się na około 4400 zł za najniższy model.

Oczywiście, jak to bywa w przypadku Samsunga, nadal możemy liczyć zarówno na premierowe przeceny albo interesujące zestawy, albo też na późniejsze spore przeceny. Trzeba jednak przyznać, że taka podwyżka cen wydaje się dość radykalna i może negatywnie wpłynąć na sprzedaż i tak już dość drogich urządzeń od koreańskiego producenta.