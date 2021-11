Dropbox dodaje nowe narzędzia do wyszukiwania i organizowania plików

Tydzień temu Dropbox wpadł w kontrowersje dotyczące braku natywnego wsparcia dla Maców M1. Firma stwierdziła, że w końcu to zrobi, ale w międzyczasie aplikacja ogłosiła dziś nowe narzędzia do wyszukiwania i organizowania plików.

We wpisie na blogu, Dropbox informuje, że prezentuje nowe funkcje, które ułatwiają tworzenie i utrzymywanie efektywnego systemu organizacyjnego, a także wprowadza przeprojektowaną aplikację mobilną HelloSign.

Zaczynając od funkcji dostępnych obecnie dla miejsca pracy, które będą w przyszłości dostępne dla planów indywidualnych i rodzinnych, firma dodaje zautomatyzowane foldery, pulpity, konwencje nazewnictwa i organizację wielu plików. Oto, jak te funkcje będą działać:

Zautomatyzowane foldery : Twórz foldery, które automatycznie wykonują określone zadania - takie jak nadawanie nazw, sortowanie, tagowanie i konwertowanie - za każdym razem, gdy plik zostanie dodany do folderu;

: Twórz foldery, które automatycznie wykonują określone zadania - takie jak nadawanie nazw, sortowanie, tagowanie i konwertowanie - za każdym razem, gdy plik zostanie dodany do folderu; Zautomatyzowany dashboard : Kontroluj i zarządzaj zautomatyzowanymi folderami i ich ustawieniami z centralnego pulpitu nawigacyjnego w Dropbox;

: Kontroluj i zarządzaj zautomatyzowanymi folderami i ich ustawieniami z centralnego pulpitu nawigacyjnego w Dropbox; Konwencje nazewnictwa : Twórz standardy nazewnictwa plików oparte na kategoriach, które można zastosować do poszczególnych folderów. Możesz zmieniać nazwy plików lub zdjęć według daty ich wykonania i dołączać nazwę folderu nadrzędnego;

: Twórz standardy nazewnictwa plików oparte na kategoriach, które można zastosować do poszczególnych folderów. Możesz zmieniać nazwy plików lub zdjęć według daty ich wykonania i dołączać nazwę folderu nadrzędnego; Organizowanie wielu plików: Kategoryzuj i sortuj pliki folderu na podfoldery na podstawie dat, słów kluczowych lub poziomu aktywności. Podgląd i weryfikacja zmian przed przeniesieniem plików.

Źródło: Dropbox

Oprócz nowych sposobów organizowania plików, Dropbox wprowadza dziś dla wszystkich użytkowników możliwość szybszego znajdowania zawartości dzięki wyszukiwaniu z użyciem tagów i zdjęć w sieci:

Wyszukiwanie przy użyciu tagów : Używaj łatwo wyszukiwalnych słów do tagowania plików i folderów, dzięki czemu możesz szybko znaleźć ten, którego potrzebujesz, nawet jeśli nie pamiętasz jego nazwy;

: Używaj łatwo wyszukiwalnych słów do tagowania plików i folderów, dzięki czemu możesz szybko znaleźć ten, którego potrzebujesz, nawet jeśli nie pamiętasz jego nazwy; Zdjęcia w sieci: Szybko odnajduj i przeglądaj wszystkie swoje zdjęcia i filmy w jednym scentralizowanym miejscu w sieci. Uzyskaj do nich dostęp na dowolnym urządzeniu, klikając opcję Zdjęcia na lewym pasku bocznym w witrynie dropbox.com.

Warto zauważyć, że Photos on the web są dostępne dla użytkowników planów Dropbox Basic, Plus, Family i Professional.

Źródło: Dropbox

Na koniec Dropbox informuje, że aplikacja mobilna HelloSign otrzymała dużą aktualizację, umożliwiającą przesyłanie dokumentów do podpisu bezpośrednio z telefonu lub innych aplikacji, przygotowywanie i wysyłanie nowych umów, śledzenie stanu wniosków o podpis, a także pobieranie i udostępnianie podpisanych dokumentów z telefonu iPhone. Możesz pobrać aplikację HelloSign w App Store.