Drugi sezon "Wiedźmina" wyciekł przed premierą!

W sieci pojawiło się osiem odcinków drugiego sezonu "Wiedźmina"! Co zrobi Netflix?

Już wczoraj z wielu stron z pirackimi filmami i serialami mogliśmy pobrać cały drugi sezon hitu Netflixa. Miało to więc miejsce na dwa dni przed oficjalną premierą Wiedźmina. Subskrybenci platformy uzyskają dostęp do nowych odcinków już w jutro, czyli 17 grudnia.

O przeciekach informowały liczne zagraniczne strony. Co ciekawe, osoby, które dotarły do materiałów informują, że nie są na nich widoczne żadne znaki wodne, które sugerowałyby, kto jest autorem przecieku. Niektórzy zwracali też uwagę na obecność napisów w języku angielskim, które rzekomo pochodzą prosto od Netflixa oraz wszystkich standardowych znaków i napisów końcowych.

Część osób sugerowała, że za przeciekiem mogą stać dziennikarze, którzy do celów recenzenckich otrzymali dostęp do pierwszych sześciu odcinków drugiego sezonu. Wydaje się być to jednak mało prawdopodobny trop, ponieważ w sieci pojawiło się osiem odcinków, które składają się na drugi sezon serialu. Są one już dostępne na wielu portalach udostępniających torrenty i stronach pirackich. Upublicznione filmy różnią się między sobą jakością.

Wiemy już, że zespół Netflixa zajmujący się piractwem już od wczoraj pracuje nad usunięciem tych treści z sieci i wykryciem osoby, która jest odpowiedzialna za przeciek. Warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy tego typu przypadek w tym roku. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do sieci przed premierą trafiły między innymi Armia złodziei, Winni oraz Paranormal Activity: Next of Kin.

