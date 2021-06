Drukarki, które mają wpływ na zmiany klimatyczne

Epson i National Geographic łączą siły, aby promować ochronę wiecznej zmarzliny.

Nowa kampania Epson i National Geographic odnosi się do przewidywań naukowców, według których wieczna zmarzlina - zmrożona warstwa ziemi obecna w regionach podbiegunowych - stopnieje całkowicie do 2100 roku. Spowoduje to drastyczne zmiany w ekosystemach, podniesienie poziomu oceanów oraz uwolnienie do atmosfery ponad 950 miliardów ton metanu. Firmy chcą wspólnie zwiększyć świadomość przedsiębiorców, których wybory mają realny wpływ na ograniczenie globalnego ocieplenia.

Badaczka National Geographic i twarz kampanii Obniż temperaturę, dr Katey Walter Anthony tłumaczy:

Arktyka dosłownie topnieje na naszych oczach. Szacujemy, że nawet 10% przewidywanego globalnego ocieplenia w tym stuleciu może pochodzić z rozmarzającej wiecznej zmarzliny, a to ma wpływ na całą Ziemię. Nasze decyzje w pracy i w życiu naprawdę mają znaczenie. Jeśli przedsiębiorstwa i zwykli ludzie będą podejmować mądre decyzje dotyczące stosowanych technologii, wpłynie to pozytywnie również na nasze środowisko.

Kluczowym elementem walki z ociepleniem jest tu oszczędność energii. Epson oferuje pionierską serię drukarek wykorzystujących technologię niewymagającą użycia ciepła, które zużywają mniej prądu, wymagają mniej części zamiennych i wywierają mniejszy wpływ na środowisko. Kampania przedstawia pięć kluczowych kroków, które przedsiębiorcy mogą podjąć w ramach walki z topnieniem wiecznej zmarzliny:

Obniż temperaturę. Miej swój wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Pomyśl o wodzie i odnawialnych źródłach energii. Dbaj o zrównoważony rozwój w całym łańcuchu dostaw. Patrz w przyszłość.

Zrównoważony rozwój stanowi serce całej naszej działalności w firmie Epson, w związku z czym staramy się nie tylko ograniczyć własny wpływ na środowisko, ale również pomóc naszym klientom zrobić to samo. Mamy nadzieję, że dzięki naszym technologiom wraz z klientami i partnerami biznesowymi uda nam się przyczynić do rozwiązania światowych problemów dotyczących środowiska. - Yasunori Ogawa, prezes firmy Epson

