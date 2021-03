Drukowanie mobilne – drukuj ze smartfona i innych urządzeń, drukuj w zupełnie nowy sposób

Żyjemy bezwzględnie w erze Post-PC. Wielu z nas do użytku prywatnego nie potrzebuje komputera, a zawodowo też coraz częściej sięga po smartfona lub tablet. Jesteśmy otoczeni ekranami i chociaż coraz rzadziej sięgamy po tradycyjny papier - także ze względu na ekologię - to i tak czasem potrzebujemy klasycznych wydruków. Jak drukować mobilnie? Jak drukować ze smartfona? I czy drukarki również mogą być mobilne? To pytania, na które staramy się odpowiedzieć.

Powód, dla którego warto pomyśleć o drukowaniu mobilnym, a przede wszystkim zakupie drukarki oferującej wsparcie drukowania mobilnego, jest prosty – to z naszych smartfonów korzystamy obecnie najczęściej i to ten sprzęt, który mamy pod ręką. Do wydrukowania biletu na koncert nie potrzebujemy uruchamiać komputera i otwierać aplikacji pocztowej – wystarczy sięgnięcie po telefon i kliknięcie drukuj.

Inny przykład z własnego życia – ostatnio swoją dwuletnią córkę chciałem zainteresować innym zajęciem niż robiła w danym momencie – miałem pod ręką telefon, a obok drukarkę. Minuta w Google i wydrukowałem jej kolorowankę, którą za chwilę razem pomalowaliśmy.

Drukowanie mobilne jest szybkie, nie wymaga od nas większego zaangażowania i jeśli tylko nasza drukarka jest podłączona do zasilania to drukujemy tu i teraz. Możemy cały dzień zadawać jej wydruki do zrobienia a potem podejść i odebrać plik wydrukowanych rzeczy. Polecenia wydruku możemy wydawać z dowolnego miejsca w naszym domu, korzystając z tabletu czy telefonu.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że takie opcje drukowania nie są zarezerwowane w tej chwili dla topowych drukarek czy dużych korporacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych. Wi-Fi znajdziemy nawet w prostszych modelach, także w tych kosztujących mniej niż 200 zł. Praktycznie każda współczesna drukarka umożliwia drukowanie mobilne.

Wreszcie też upada mit o tym, że drukowanie jest skomplikowane, a drukarki żyją własnym życiem. Drukowanie mobilne często jest tak samo proste jak wysłanie zdjęcia do drugiej osoby przez komunikator.

Jesteśmy coraz bardziej cyfrowi – drukowanie również stało się mobilne Robert Zając Pre-Sales Specialist, Brother Jeszcze 10 lat temu za pomocą urządzeń mobilnych z Internetem łączyło się niewiele ponad 5% użytkowników. Aktualnie ponad 50% ruchu online generują internauci korzystający ze smartfona lub tabletu. Pandemia spowodowała, że większość naszego życia przeniosła się do wirtualnej rzeczywistości. Nic więc dziwnego, że szukamy sposobów, które pomogą nam jak najlepiej wykorzystać potencjał urządzeń mobilnych. Do takich rozwiązań należy chociażby możliwość zapisywania na urządzeniu mobilnym skanowanych dokumentów oraz ich drukowania. Posiadając system Android lub iOS, wystarczy pobrać aplikację iPrint&Scan ze sklepu Google Play lub App Store. Użytkownicy produktów Apple mogą również drukować za pomocą wbudowanej funkcji AirPrint. To przydatne rozwiązania szczególnie wtedy, gdy potrzebujemy szybko wydrukować załącznik z wiadomości e-mail. Sprawdzi się również w sytuacjach awaryjnych – gdy akurat nie ma komputera pod ręką, bądź korzysta z niego inny domownik. Należy zauważyć, że możliwość drukowania z urządzeń mobilnych jest cały czas udoskonalana. iPrint&Scan oraz AirPrint pozwalają przesyłać pliki do druku między urządzeniami połączonymi z tą samą siecią Wi-Fi. Oferujemy również rozwiązania z funkcją drukowania przez Bluetooth, czego przykładem jest aplikacja P-touch Design&Print. Umożliwia ona skorzystanie z bazy szablonów lub zaprojektowanie własnej etykiety za pomocą urządzenia mobilnego z systemem Android lub iOS, a następnie wysłanie projektu do drukarki etykiet. W najbliższym czasie planujemy wprowadzić E-mail Print, dzięki któremu użytkownik będzie mógł drukować z dowolnego miejsca, gdy urządzenie mobilne i drukarka są podłączone do Internetu. Rozwój technologii sprawia, że nasze życie staje się coraz bardziej „mobilne”

Dostępne technologie pozwalające na drukowanie ze smartfona

W większości modeli drukarek bezprzewodowy wydruk odbywa się przy wykorzystaniu Wi-Fi. Część urządzeń dodatkowo korzysta z Bluetooth, a niektóre wyposażone są również w moduł NFC, który ułatwia połączenie pomiędzy urządzeniami. Przy drukarkach z NFC czasem wystarczy zbliżyć telefon z otwartym dokumentem, aby szybko rozpocząć jego drukowanie.

Dla tradycjonalistów jest jeszcze technologia Pictbridge, w którą wyposażonych jest wiele drukarek, pozwala on na wydruk z telefonu lub aparatu fotograficznego po podłączeniu ich przewodem. To jednak współcześnie raczej zapasowa alternatywa.

Posiadacze iPhone’ów i innych sprzętów Apple powinni zwrócić uwagę na wsparcie dla AirPrint w drukarkach. Ta funkcja umożliwia drukowanie z iPhone’a czy iPada bez żadnego dodatkowego oprogramowania. Wystarczy, że drukarka i nasz iPhone będą w tej samej sieci i już możemy drukować dokumenty, czy zdjęcia bezpośrednio z systemu iOS i iPadOS.

Telefonu z system Android w coraz większej liczbie przypadków drukowanie umożliwiają już bez żadnego dodatkowego oprogramowania. Wystarczy, że w ustawieniach telefonu dodamy drukarkę będącą w tej samej sieci lub wykorzystując Wi-Fi Direct, czyli bez konieczności podłączenia do internetu.

Generalnie jednak wszyscy czołowi producenci drukarek oferują swoje własne aplikacje mobilne umożliwiające łatwe drukowanie ze smartfonów i tabletów. Dodatkowo, często aplikacje te mają zaawansowane podglądy wydruku, opcje edycji czy też dostęp do ustawień drukarki. Dedykowane aplikacje mobilne mogą też się przydać przy konfiguracji drukarek. Dzięki temu w niektórych modelach mamy możliwość drukowania nie tylko z urządzeń mobilnych, ale też bezpośrednio z chmury. Na przykład na panelu drukarki wybieramy jaki plik z Dropboxa chcemy wydrukować.

Możliwości w ramach aplikacji producentów jest naprawdę wiele – część z nich jest bardzo specyficzna. Do zwykłego drukowania domowego czy nawet w małym biurze są one raczej niepotrzebne lub pod konkretne zastosowania. Dla większości z nas istotne jest to, aby jak najłatwiej z poziomu wybranego dokumentu czy zdjęcia kliknąć „drukuj” i po chwili mieć już wydruk.

Czy drukowanie mobilne jest bezpieczne?

Podczas drukowania mobilnego obawy może budzić obawy kwestia bezpieczeństwa. Wszak, jeśli coś potrzebujemy wydrukować to obecnie najczęściej są to istotne dla nas dokumenty czy materiały z danymi wrażliwymi. Istnieje więc potencjalne zagrożenie, gdzie osoby trzecie mogą próbować przejąć nasze dane przesyłane do drukarki.. Należy jednak pamiętać, że połączenia z drukarkami są szyfrowane, a często aplikacje oferują dodatkową warstwę zabezpieczeń. Poza tym, jeśli drukarka jest podłączona do naszej sieci Wi-Fi to również warto pamiętać o samym bezpieczeństwie naszej sieci. Śmiało można założyć, że druk z urządzeń mobilnych pod względem bezpieczeństwa nie różni się od drukowania przy wykorzystaniu komputera. To na co na pewno trzeba uważać to próby wydruku na urządzeniach, które do nas nie należą i weryfikować, czy właśnie omyłkowo nie drukujemy na drukarce sąsiada, która ma włączone Wi-Fi Direct.

Jak wybrać drukarkę, aby drukować ze smartfona?

Wybór drukarki nie należy do zadań łatwych. Przede wszystkim z racji mnogości technologii obecnych na rynku i samych produktów. Jeśli chcemy drukować bezprzewodowo powinniśmy się upewnić, że drukarka ma WiFi. Ewentualnie w przypadku poszukiwań urządzeń starszych używanych lub dużych biznesowych – czy pozwala na podłączenie do sieci przewodowo i pracę z urządzeniami mobilnymi bezprzewodowo w ramach istniejącego połączenia sieciowego.

Warto zajrzeć do AppStore lub Google Play i podejrzeć też aplikacje producentów. Sprawdzić co oferują, czy są tam jakieś funkcje, które będą dla nas przydatne. Dobrze też zweryfikować kompatybilność danej drukarki z naszymi urządzeniami. Istotna jest również mnogość opcji połączenia i wsparcia, szczególnie jeśli drukarka ma nam służyć przez lata. Dlatego dobrze jest też zwrócić uwagę na to, czy Wi–Fi drukarki wspiera sieci 2.4 i 5 Ghz.

Pozostałe kwestie wyboru są już typowymi dylematami związanymi z zakupem drukarki. Czy interesuje nas druk czarno-biały, czy też w kolorze? Jak wydajne ma być urządzenie? Czy ma to być drukarka laserowa czy atramentowa? Jeśli atramentowa to na kartridże czy z napełnianiem atramentu? I tak dalej. Wszystko zależy od naszych potrzeb. Jednak w szerokiej ofercie producentów drukarek - Epson, HP, Canon, Brother, Xerox, OKI - bez trudu znajdziemy odpowiedni sprzęt.

Nie tylko drukowanie mobilne, ale też drukarki mobilne

A może pójść o krok dalej? Skoro korzystamy z urządzeń przenośnych to może drukarki też mogą być bezprzewodowe? Oczywiście jest to możliwe. W cenie 1200-1500 złotych znajdziemy kilka drukarek akumulatorowych. Takie urządzenia mogą być świetnym narzędziem dla handlowców pracujących w terenie, czy ogólnie osób, których praca wymaga prawdziwej mobilności. Sprzęty te są znacznie mniejsze od tradycyjnych drukarek, ale to wciąż urządzenie bardziej do przewożenia samochodem niż zabierania zawsze ze sobą w torbie.

Użytkowników domowych znacznie bardziej mogą zaciekawić mobilne drukarki do zdjęć. Te urządzenia są naprawdę małe– przypominają powerbank i potrafią zamienić nasz smartfon w Instaxa czy Polaroida. Takie drukarki kosztują 300-500 złotych i oferuje je między innymi Canon, czy Xiaomi.Co prawda zajęcia są małe i niekoniecznie wysokiej jakości. Jest to jednak ciekawy gadżet zwłaszcza dla fanów domówek czy zachowywania wspomnień w fizyczny sposób.

Cyfrowa transformacja zmienia druk, ale go nie kończy

Dbałość o środowisko oraz cyfrowa transformacja zdecydowanie przyczyniają się do ograniczenia drukowania. Czasami warto zastanowić się dwa razy - czy potrzebujemy papierowego dokumentu, czy wystarczająca będzie wersja cyfrowa. Wciąż potrzebujemy wydruków chociażby do listów przewozowych dla kurierów i wielu dokumentów urzędowych. Poza tym świetnie jest czasem wydrukować zdjęcia czy materiały do zabaw i edukacji dla najmłodszych. Najlepsze jest to, że wszystko to możemy zrobić bez uruchamiania komputera – prosto z naszego smartfona.