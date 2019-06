Drukowanie zdjęć w domu - czy to się opłaca?

Sezon wakacyjny właśnie wystartował. Wyjeżdżając na upragniony wypoczynek zabierzemy ze sobą smartfony, lustrzanki, bezusterkowce i kompakty. Spośród setek zdjęć, zapragniemy wydrukować przynajmniej te najlepsze. Sprawdziliśmy czy drukowanie zdjęć w domu wciąż jest dobrym pomysłem.

Wraz z nadejściem ery aparatów cyfrowych, z map punktów usługowych zaczęły masowo znikać zakłady fotograficzne. Wiele osób zdecydowało, że drukowanie zdjęć jest wygodniejsze w domu. Wykorzystanie domowej drukarki oszczędza czas i daje większą kontrolę nad finalnym efektem. Na przestrzeni ostatnich kilku lat tendencje zaczęły się odwracać. Zakłady zostały zastąpione wygodnymi, zautomatyzowanymi punktami wydruków zdjęć. Szybkość ich działania, niska cena oraz brak konieczności posiadania własnej drukarki przekonała wiele osób. Wydaje się, że koszty drukowania są kluczowym czynnikiem wyboru dla większości użytkowników. Postanowiliśmy sprawdzić, czy drukowanie w domu jest nadal opłacalne.

Ile kosztuje drukowanie ?

Punkty drukowania zdjęć w centrach handlowych oczekują od 19-30 groszy za odbitkę, zależnie od rozmiaru i ilości drukowanych sztuk. Myśląc o drukowaniu domowym w kontekście konwencjonalnych drukarek atramentowych, cena wydaje się być wyjątkowo atrakcyjna - przeciętne urządzenie na kartridże wydrukuje nam pojedyncze zdjęcie nawet kilka razy drożej. Niestety druk laserowy nie jest rozwiązaniem. Drukarki laserowe dużo gorzej radzą sobie z reprodukcją grafik i kolorów, a co za tym idzie w warunkach domowych nie nadają się do drukowania zdjęć.

Jedyną sensową odpowiedzią na usługi wydruku, są drukarki wyposażone w system stałego zasilania atramentem. Mowa o urządzeniach, do których tusz jest nalewany z butelek. Modele tego typu są zazwyczaj nieco droższe w zakupie niż konstrukcje na kartridże. Nagrodą jest jednak znikomy koszt materiałów eksploatacyjnych oraz wysoka wydajność. Przykładowo drukarka w systemie EcoTank może wydrukować odbitkę 10x15 w cenie zaledwie 16 groszy. Oznacza to, że w wielu wypadkach drukowanie zdjęć w domu będzie dwukrotnie tańsze niż na mieście. Jeśli doliczymy do tego paliwo czy koszt biletu komunikacji miejskiej, a także oszczędność czasu, rezultaty mogą okazać się zaskakująco przyjazne dla naszego portfela. Nie bez znaczenia jest także kontrola nad całym procesem – np. po wydruku jednego zdjęcia możemy skorygować nasycenie czy kontrast, które na monitorze z reguły wyglądają nieco inaczej niż na papierze.

Jaki sprzęt wybrać ?

Drukarki w systemie EcoTank znajdziemy w ofercie marki Epson, która jako pierwsza opracowała i wprowadziła oficjalnie tą technologię.. Jej urządzenia były wielokrotnie nagradzane na łamach PCWorld. Oczywiście modele EcoTank występują jako potężne urządzenia biurowe, ale także w uniwersalnych i niedrogich wariantach domowych. Przykładem urządzenia drukującego odbitkę za 1 groszy może być chociażby wielofunkcyjny EcoTank L3150. Sprzęt dostępny nawet za mniej niż 800 zł, zadrukowuje stronę A4 nie przekraczając kosztu 2 groszy. Co więcej, z nowym modelem (podobnie jak pozostałymi z serii EcoTank) otrzymujemy w pakiecie zestaw butelek z atramentem, który może wystarczyć nawet na 8100 stron czarno-białych i do 6500 stron kolorowych.

Epson EcoTank L3150

Wygoda na pierwszym miejscu

Kilka lat temu, symbolem drukarki fotograficznej był Pict Bridge - czyli gniazdo USB pozwalające na wydruk zdjęć prosto z aparatu. Często towarzyszył mu czytnik kart pamięci SD. Dzisiaj drukarka fotograficzna powinna przede wszystkim dysponować modułem Wi-Fi z opcją drukowania bezpośrednio ze smartfona. Nie chodzi tu tylko o drukowanie zdjęć wykonanym urządzeniem mobilnym. Większość aparatów dostępnych na rynku obsługuje aplikacje pozwalające na szybkie przesyłanie zdjęć prosto do pamięci smartfona - dzięki odpowiedniej drukarce, będą one mogły trafiać również do domowej drukarki, nawet kiedy będziemy wciąż na wakacjach.

Jakość nie podlega kompromisom

Konsumenckie lustrzanki, aparaty z wymienną optyką i coraz doskonalsze smartfony. Zaawansowane i niedrogie urządzenia sprawiły, że domowi konsumenci zaczęli oczekiwać jakości zarezerwowanej profesjonalistów. Część z nich zrezygnowała z domowego drukowania zdjęć w trosce o odpowiednie rezultaty jakościowe. Jeszcze kilka lat temu, domowe drukarki miały parametry niewystarczające do należytego nanoszenia treści.

Epsona warto wspomnieć kontekście druku fotograficznego, szczególnie przez wzgląd, że jest to jedyny producent oferujący konsumenckie EcoTanki w wersji dedykowanej do drukowania fotografii. Modele te wykorzystują wodne atramenty fotograficzne zapewniające intensywniejszą barwę i dłuższą żywotność kolorów. Jeśli chcemy wyłącznie drukować możemy sięgnąć po model L805 z modułem WiFi, technologią Micro Piezo zapewniającą rozdzielczość 5760 dpi oraz usprawnionym mechanizmem pozwalającym wykonać odbitkę 10x15 cm w ciągu 12 sekund. Użytkownicy oczekujący większej uniwersalności mogą zainteresować się modelem EcoTank L7160, wyposażonym w skaner. Model ten obsługuje atramenty wodne do fotografii oraz czarny atrament pigmentowy do wydruku dokumentów tekstowych. Nabywcy wszystkich urządzeń z serii Epson EcoTank mają możliwość darmowego wydłużenia okresu gwarancyjnego aż do 36 miesięcy. Szczegółowe informacje związane z promocją dostępne są na stronie: https://www.epson.pl/promotions/extended-warranty

Epson EcoTank L7160 - pigmentowy model dla wymagających

Przy wyborze drukarki warto zwrócić również szczególną uwagę na finalną rozdzielczość wydruków. Przykładowo wcześniej wspomniany EcoTank L3150 zapewnia wydruki w rozdzielczości 5760 x 1440 px. Jeszcze kilka lat temu, użytkownicy drukujący zdjęcia w domu nie mogli liczyć na tak wysokie parametry odbitek.

Czy drukowanie zdjęć w domu ma sens ?

Domowe drukowanie odbitek nadal jest świetnym pomysłem - pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze oraz uzyskać efekty jak z profesjonalnego zakładu fotograficznego. Warunkiem jest posiadanie dobrego urządzenia - najlepiej ze stałym zasilaniem atramentowym, modułem Wi-Fi i wysokiej klasy mechanizmem drukującym. Najbardziej wymagający użytkownicy, posiadacze lustrzanek i zaawansowanych bezlusterkowców mogą zainteresować się droższymi modelami z tuszami pigmentowymi, które sprawią że ich prace wejdą na nowy poziom jakości.