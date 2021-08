Drukowanie zdjęć z wakacji

Każdy wakacyjny wyjazd to okazja do wykonania mnóstwa zdjęć. Wiele z nich zasługuje na to, aby trafić na półkę, ścianę, a także do albumu. Dlatego warto mieć pod ręką odpowiednią drukarkę, która zapewni wysoką jakość obrazu. Oto, na jakie modele warto postawić!

Wakacje to wspaniały czas wypoczynku, relaksu oraz podróży. To właśnie podczas wojaży wykonujemy dziesiątki, a nawet setki zdjęć. Niezależnie od tego, czy robisz je telefonem czy za pomocą aparatu, dobrze mieć je potem pod ręką, aby powspominać. Choć zazwyczaj trzymamy zdjęcia w formie cyfrowej na twardych dyskach komputerów lub w sieci (np. w Zdjęciach Google), warto mieć te najlepsze i najważniejsze w formie fizycznej, czyli tradycyjnej. Zdjęcia w klasycznych formatach można umieszczać w albumach, księgach pamiątkowych i okolicznościowych, większe wkładać w ramki i stawiać na eksponowanych miejscach w domu (półki, gabloty, komody itp.), a największe oprawiać i wieszać na ścianach.

Jak wybrać najlepszą drukarkę do zdjęć?

Jeśli często podróżujesz lub chcesz mieć możliwość druku zdjęć w dowolnej chwili, niezbędna będzie oczywiście drukarka do zdjęć. Jaka powinna być? Prosta w obsłudze, wszechstronna i zapewniająca wysoką jakość druku. Do tego dobrze, jeśli pozwoli na drukowanie ekonomiczne, czyli jeden wkład (może być to kartridż, mogą być to butelki z atramentem) będzie wystarczać na długi czas. To oczywiście w dużym skrócie. Przyjrzyjmy się po kolei wszystkim powyższym wymaganiom.

Prostota obsługi - nikt nie lubi zbyt skomplikowanych urządzeń, przy których należy spędzić mnóstwo czasu, aby osiągnąć pożądany efekt. Dotyczy to zarówno samej ilości przycisków, jak i firmowego oprogramowania. Obecnie standardowe drukarki wyposażone są w wyświetlacze, dzięki czemu łatwo wprowadzić pożądane ustawienia wydruku, a kompaktowe mają najczęściej 1-2 przyciski. W tym drugim przypadku powód jest prosty - mają znacznie mniej ustawień od dużych drukarek. Jednak w zamian za to domyślnie ustawione są tak, aby zapewnić jak najlepszą jakość wydruku. Optymalne ustawienia powinny dotyczyć także większych modeli.

Wszechstronność - jak wspomniano na początku, zdjęcia można trzymać w albumie, na półce lub powiesić na ścianie. Oczywiście w każdym z tych trzech przypadków mamy na myśli inny rozmiar. Dlatego ważne jest, aby drukarka do zdjęć oferowała ich jak najwięcej. W przypadku drukarek tego typu przeznaczonych dla użytkowników prywatnych - a o takich piszemy - największy format to A4, a najmniejszy - to legitymacyjny. Jeśli chcesz drukować zdjęcia w różnych rozmiarach, szukaj drukarki oferującej szeroki wybór formatów. Dzięki temu zawsze wydrukujesz zdjęcie w takiej wielkości, jaka jest Ci potrzebna.

Wysoka jakość druku - im większa rozdzielczość druku, tym lepsza jakość zdjęcia i wyraźniej oddane kolory. 300 dpi to podstawa. Najlepsze drukarki mają jednak możliwość drukowania nawet w rozdzielczości 4800 × 1200 dpi. Takie polecamy najbardziej. Ale równie satysfakcjonujące powinno być używanie drukarek mających 2400 x 600 dpi.

Ekonomiczność - czyli ile zdjęć wydrukujesz z jednego wkładu lub zestawu zbiorników. W tym aspekcie sporo zależy od tego, w jakim formacie drukujesz fotografie. Im jest on większy, tym ilość wydrukowanych fotografii będzie mniejsza. W przypadku standardowego, "albumowego" formatu (czyli 10 x 15 cm), drukarki atramentowe ze stałym zasilaniem w atrament (wymienione w tym artykule) pozwolą na wydruk ok. 3800 kolorowych zdjęć. W przypadku modeli na klasyczne kartridże, będzie to zaledwie kilkadziesiąt zdjęć. W przypadku modeli termosublimacyjnych zależy ona od wkładu.

Udogodnienia - wiele osób robi zdjęcia za pomocą smartfonów. Nie ma w tym nic złego, jednak jeśli chcesz potem skorzystać z drukarki i wydrukować zdjęcie, musisz podłączyć telefon do komputera lub bezpośrednio do drukarki. To bardzo niewygodne, dlatego coraz częściej producenci oferują modele bezprzewodowe. Można dzięki temu w prosty sposób sparować smartfon (oraz inne urządzenia przenośne) z drukarką. Zazwyczaj do ich obsługi służy dedykowana aplikacja, która zawiera także dodatkowe narzędzia.

Jakie? Na przykład dodawanie ramek, efektów czy podpisów. Dzięki temu możesz znacznie uatrakcyjnić zdjęcie bez konieczności obrabiania go w dodatkowym oprogramowaniu.

Doskonale znana na rynku fotograficznym firma Canon przygotowała szeroki wybór drukarek spełniających powyższe wymagania. Wychodząc naprzeciw potrzebom potencjalnych klientów, przygotowano zarówno modele dla osób mniej wymagających, jak i dla ambitnych miłośników fotografii.

Przejrzeliśmy pełną ofertę Canon i wybraliśmy z niej pięć drukarek do zdjęć, które cechują się najlepszymi parametrami oraz mają najbardziej zaawansowane funkcje. Poszczególne modele różnią się między sobą na tyle, że każdy znajdzie tu odpowiedni sprzęt dla siebie. Mamy tu trzy propozycje drukarek atramentowych oraz dwie termosublimacyjnych.

Canon PIXMA G540

Canon PIXMA G540 to jednofunkcyjna drukarka atramentowa. Urządzenie zostało wyposażone w uzupełniane zbiorniki z atramentem, a zastosowane rozwiązania techniczne sprawiają, że wydruk jest ekonomiczny - jeden zestaw zbiorników powinien umożliwić wydruk aż 3800 kolorowych zdjęć z formacie 10 x 15 cm. Nie oznacza to jednak żadnych kompromisów w przypadku jakości. Maksymalna rozdzielczość drukowania to 4800 × 1200 dpi.

Przeciętna szybkość druku jednego kolorowego zdjęcia 10 x 15 cm wynosi 47 sekund. Oczywiście format ten nie jest ograniczeniem - można ustawić dowolną wielkość wydruku z formatem A4 włącznie. Ciekawą funkcją jest drukowanie z rozszerzoną gamą kolorów - taka opcja umożliwia estetyczne wzmocnienie barw, dzięki czemu wszystkie kolory wychodzą na wydrukowanym zdjęciu bardziej intensywne i żywe. Drukarka PIXMA G540 jest w stanie drukować zdjęcia na papierze zwykłym, fotograficznym matowym i błyszczącym, a także magnetycznym. Za jej pomocą można również przygotować naprasowanki do ciemnych oraz jasnych tkanin.

Kolejną z zalet urządzenia jest łatwa obsługa - zdjęcia można drukować bezpośrednio ze smartfona lub tabletu dzięki PIXMA Cloud Link. Inna aplikacja producenta - Canon PRINT pozwala z kolei na bezpośredni wydruk bezprzewodowy z każdego urządzenia inteligentnego. Możesz dzięki temu drukować zdjęcia bez konieczności podpinania drukarki kablem.

Podsumowując: Canon PIXMA G540 to model zdecydowanie wart Twojej uwagi!

Canon PIXMA G640

Podobnie jak poprzednie urządzenie, Canon PIXMA G640 to również drukarka atramentowa, jednak nie jedno- a wielofunkcyjna. Posiada wszystkie zalety i rozwiązania poprzedniej - także korzysta z sześciu atramentów barwnikowych, mających taką samą wydajność, identyczna jest także szybkość wydruku jednego zdjęcia - jednak dodatkowo umożliwia skanowanie dokumentów (maksymalna rozdzielczość 600 × 1200 dpi). Obejmuje to także skanowanie przez Wi-Fi.

Nic dodać, nic ująć - mamy tu po prostu bardziej zaawansowaną wersję Canon PIXMA G540, która może przydać się osobom szukającym nie tylko drukarki do zdjęć, ale także do drukowania i skanowania różnego rodzaju dokumentów. Może być to bardzo praktyczne rozwiązanie dla osób pracujących zdalnie oraz prowadzących własne działalności gospodarcze. Zakup Pixma G640 to nabycie wszechstronnego urządzenia, oferującego wysoką jakość druku zdjęć, dokumentów oraz skanowania.

Canon PIXMA TS5350

Canon PIXMA TS5350 to przedstawiciel serii PIXMA TS. Są to urządzenia wielofunkcyjne 3 w 1, pomyślane jako pomoc w drukowaniu zdjęć oraz tworzeniu prac artystycznych. Dokonuje tego za pomocą aplikacji Canon Easy-PhotoPrint Editor, która oferuje między innymi 45 wbudowanych wzorów do zaprojektowania albumu z wycinkami lub własnego papieru do pakowania, umożliwia drukowanie na matowych nośnikach dwustronnych oraz naprasowankach. Drukarka korzysta z kaset FINE z atramentem ChromaLife100.

Jeśli chodzi o szybkość pracy, wydruk kolorowego zdjęcia w formacie 10 × 15 cm (bez ramki) zajmuje około 43 sekundy. Możliwe jest drukowanie w różnych formatach - od 8,9 x 8,9 cm po A4 - oraz automatyczne drukowanie dwustronne (w przypadku dwustronnych papierów fotograficznych). Dzięki aplikacjom producenta można w łatwy sposób przesyłać wszystkie zdjęcia bezprzewodowo.

Podsumowując: Canon PIXMA TS5350 to wygodne rozwiązanie do wydruków różnego rodzaju. Sprawdzi się także w zastosowaniach typu home office oraz edukacyjnych, czyli dla uczniów. Zakupu tej drukarki nikt nie będzie żałować.

Canon SELPHY CP1300

Canon SELPHY CP1300 to termosublimacyjna, bezprzewodowa i w dodatku mobilna drukarka do zdjęć. Doskonale współpracuje bezpośrednio z aparatami fotograficznymi oraz urządzeniami inteligentnymi. Zastosowana technologia druku termosublimacyjnego pozwala na tworzenie trwałych odbitek o profesjonalnej jakości. Użytkownik samodzielnie ustala ich rozmiar - dostępne jest tworzenie odbitek 2x6 (jak z budki foto), zdjęć dokumentowych, standardowych 10x15 cm itp. Dodatkowo, przy wydruku można wybrać jedno z czterech proponowanych wykończeń.

Niewielkie wymiary drukarki SELPHY CP1300 umożliwiają zabieranie jej ze sobą w podróże, na wakacje lub w dowolne inne miejsce. Korzystając z akumulatora można wydrukować do 54 zdjęć. Niezależnie od sposobu zasilania, szybkość wydruku wynosi poniżej minuty. W przypadku zdjęć w formie "pocztówkowej" zajmuje to najwięcej czasu - około 47 sekund. Mniejsze formaty to około 27 sekund. W każdym przypadku pomocne będą dostępne opcje, takie jak: inteligentne wykrywanie sceny i twarzy za pomocą funkcji Image Optimize, iContrast, siedmiopoziomowa regulacja poziomów jasności i kolorów, możliwość druku w sepii, redukcja efektu czerwonych oczu i inne.

Podsumowując: Canon SELPHY CP1300 to kompaktowa drukarka fotograficzna, która zaskakuje ogromem możliwości. Jest zdecydowanie propozycją wartą nabycia, jeśli chce się mieć możliwość drukowania różnego rodzaju zdjęć w dowolnym miejscu oraz czasie.

Canon SELPHY Square QX10

Canon SELPHY Square QX10 to ostatnie wybrane przez nas urządzenie z oferty firmy Canon. Jest to również model korzystający z technologii druku termosublimacyjnego - producent obiecuje, że dzięki temu odbitki wytrzymają nawet 100 lat. Cóż, wierzymy na słowo - ciężko będzie nam to sprawdzić w praktyce. Drukarka jest niewielka i przenośna. Drukuje ze zgodnych urządzeń z systemem iOS i Android przy użyciu funkcji Direct Wi-Fi i aplikacji SELPHY Photo Layout. Umożliwia wydruk zdjęć o wymiarach 68 × 68 mm (powierzchnia zadruku) na wysokiej jakości papierze, a estetyczny wygląd zapewnia ramka, z którą całkowity rozmiar wydruku to 72 × 85 mm.

SELPHY Square QX10 obsługuje kwadratowy papier fotograficzny XS-20L, dzięki czemu można drukować kwadratowe obrazy i naklejki z ramką na tekst. Dedykowana aplikacja SELPHY Photo Layout umożliwia wzbogacanie zdjęć o stemple, filtry, ramki, tekst i inne ozdobniki. Szybkość drukowania zdjęcia to ok. 43 sekund. Na jednym ładowaniu akumulatora można wydrukować do 20 zdjęć. Drukarkę ładuje się za pomocą kabla USB.

Podsumowując: Canon SELPHY Square QX10 to dobre rozwiązanie, jeśli potrzebujesz szybko wydrukować od czasu do czasu zdjęcie ze smartfona lub lubisz eksperymenty z dodatkami i ozdobnikami.

Drukować? Oczywiście!

Zaprezentowaliśmy pięć drukarek, różniących się możliwościami, wielkością, a nawet sposobem zasilania. Z pewnością znajdziesz wśród nich model, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania. A czy warto drukować? Oczywiście. Wydrukowane zdjęcie będziesz miał zawsze pod ręką - bez uruchamiania komputera czy podłączenia do sieci. Zachowaj swoje najlepsze wspomnienia, wybierz drukarkę Canon i zacznij drukować najcenniejsze zdjęcia!