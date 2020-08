DualSense - kontroler PS5 otrzyma znacznie mocniejszą baterię od DualShock 4

Poznaliśmy nowe informacje na temat kontrolera PS5 - DualSense. Według najnowszych wieści, zapewni on nam 3-4 godzin więcej zabawy na jednym ładowaniu niż DualShock 4.

DualSense PS5

Sony postawiło na rewolucję i w nadchodzącej, dziewiątej generacji czeka na nas wiele zmian i niespodzianek. Największym zaskoczeniem związanym z PS5 (nie licząc designu konsoli) jest do tej pory DualSense, czyli zupełnie nowy kontroler zrywający z tradycyjnym i wysłużonym już DualShockiem. Na temat nowego kontrolera wiemy już całkiem sporo. Producent zadbał nie tylko o nowy design, ale również o wiele dodatkowych funkcji jak: wsparcie dla technologii haptycznej, regulowana siła nacisku spustów czy wbudowany mikrofon i głośnik.

Do tej pory obawy wzbudzała bateria urządzenia. Choć Sony zapewniało iż akumulator w DualSense pozwoli nam na wiele godzin zabawy bez potrzeby ładowania, to brak konkretów w tej materii sprawił, że gracze zaczęli mieć obawy co do czasu pracy kontrolera. Szczególnie, że DualShock 4 nie słynie ze zbyt mocnej baterii. Z pomocą przychodzi nam użytkownik serwisu Reddit - viper_on_fire, który nie tylko dotarł do nowych informacji na temat DualSense, ale również opublikował film z padem w roli głównej.

Według viper_on_fire, DualSense zapewni nam od 3 do 4 godzin dłuższej rozgrywki niż DualShock 4. Japoński producent zrezygnował w nowym kontrolerze ze specyficznego paska świetlnego i zdaniem autora "przecieku" ma to w dużej mierze wpływ na "żywotność" baterii. Niestety, oznacza to, że DualSense nie będzie kompatybilny z goglami wirtualnej rzeczywistości PSVR. Warto jednak przypomnieć, że od miesięcy spekuluje się o kolejnej generacji gogli Sony, które mają nie tylko zapewnić nam dużo lepsze doznania, ale przede wszystkim otrzymają dedykowane kontrolery z technologią, pozwalającą na śledzenie w wirtualnym świecie ruchów poszczególnych palców.

Wracając do DualSense, viper_on_fire twierdzi również, że nowy kontroler jest niezwykle wygodny. Pochwały zebrały również spusty z regulowaną siłą nacisku oraz touchpad, który jest znacznie bardziej responsywny od tego z DS4.

Więcej informacji na temat DualSense i PS5 znajdziecie tutaj.

