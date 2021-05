DualSense - kontroler do konsoli PS5 otrzyma nowe kolory

Prośby graczy zostały wreszcie wysłuchane. Pad do konsoli PS5 - DualSense, może już niebawem otrzymać nowe warianty kolorystyczne.

Szczęśliwcy, którym udało się już zakupić konsolę PlayStation 5 nie mają obecnie wielu powodów do narzekań. Jest jednak jeszcze kilka elementów, które Sony musi jak najszybciej poprawić / dostarczyć, aby posiadacze nowego sprzętu byli w pełni usatysfakcjonowani.

Już od premiery konsoli gracze narzekali na brak dodatkowych wariantów kolorystycznych, szczególnie, że Sony postanowiło zerwać z tradycyjną czernią. Pikanterii całej sprawie dodawał fakt, że obudowa PS5 jest tak zaprojektowana, aby można było ją łatwo zdejmować i zakładać. Niestety, Sony wciąż nie zdecydowało się na wyprodukowanie alternatywnych wzorów urządzenia. Co więcej, japoński producent walczy z każdą niezależną firmą, która unikatowe obudowy do PS5 chciałaby wprowadzić na rynek. Podobnie rzecz ma się z kontrolerami DualSense, które nie dość, że są mało trwałe i wadliwe, to jeszcze dostępne tylko w jednym wzorze. Co gorsza, jeśli porównamy to do oferty Microsoftu, to w zasadzie nie ma co porównywać.

Okazuje się jednak, że już niedługo sytuacja ta może ulec zmianie. Jak donosi hiszpański serwis poświęcony branży gier - Area Jugones, Sony planuje w niedalekiej przyszłości zaprezentowanie dwóch nowych wariantów kolorystycznych pada DualSense. Jeden z nich będzie czerwono-czarny, drugi zaś czarno-szary. Jeśli zatem uważacie się za estetów i dotychczasowa tonacja kolorów DualSense wam nie odpowiadała, to już niebawem będziecie mogli zakupić kontroler w nowej wersji.

Kiedy możemy spodziewać się prezentacji nowych urządzeń? Tego niestety nie wiemy, dziennikarze Area Jugones twierdzą jedynie, że nastąpi to "niebawem".

