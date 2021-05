DualSense - pad do PS5 w dwóch nowych kolorach, gdzie kupić?

Użytkownicy PlayStation 5 już niebawem będą mogli nabyć kontroler DualSense w dwóch nowych wariantach kolorystycznych. Ile kosztują i kiedy odbędzie się ich premiera?

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, Sony ujawniło wczoraj dwa nowe modele kontrolera DualSense do PlayStation 5. Gracze nie będą już zmuszeni do korzystania ze standardowego, białego, pada i teraz do wyboru otrzymali jeszcze kolory: Midnight Black oraz Cosmic Red. Japoński producent chwali się, że DualSense w nowych wariantach zaoferuje użytkownikom niecodzienny design, a to za sprawą wyjątkowego doboru kolorów.

Cosmic Red, który w Polsce dostępny będzie jako „Kosmiczna Czerwień”, to połączenie czerwieni i czerni, zestawienie tych kolorów sprawia, że niebieska dioda kontrolera wydaje się przybierać fioletowy odcień.

Fani klasyki będą zachwyceni modelem Midnight Black, który u nas pojawi się jako „Nocna Czerń" składa się on z dwóch odcieni czerni wraz z dodatkowymi szarymi wstawkami. Wariant ten łudząco przypomina wcześniejsze pady Sony - DualShocki.

DualSense Cosmic Red i Midnight Black - cena i dostępność

Japoński producent nie ujawnił jeszcze oficjalnej ceny urządzeń. Możemy się jednak spodziewać, iż nie będzie ona dużo wyższa od standardowego kontrolera, którego sugerowana cena wynosi 319 złotych. Sony milczy również na temat daty premiery nowych padów. Jedyny komunikat w tej sprawi brzmi "niebawem będą dostępne".

Co ciekawe, zamówienia przedpremierowe na DualSense Cosmic Red i Midnight Black można już składać w europejskim oddziale sieci sklepów Amazon. Cena kontrolerów wynosi 59,99 Euro za „Nocną Czerń" i 64,99 Euro za „Kosmiczną Czerwień”

Możemy śmiało założyć, że nie są to ostatnie warianty kolorystyczne kontrolera DualSense, jakie szykuje dla nas Sony. Możliwe, że wkrótce otrzymamy również pierwsze informacje na temat nowych modeli samej konsoli PS5, o których spekuluje się od kilku miesięcy.

Zobacz również: PS5 w dobrej cenie ponownie dostępne w polskich sklepach