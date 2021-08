Duchy tańczące wokół czarnych dziur

Astronomowie odkryli chmurę elektronów unoszącą się w kosmosie. "Tańczące duchy” nawiedzają przestrzeń w pobliżu czarnych dziur.

Źródło: Jayanne English/EMU/Dark Energy Survey; cosmosmagazine.com

Australijski astronom i profesor na Western Sydney University, Ray Norris opublikował artykuł na temat dwóch radiowych galaktyk z supermasywnymi czarnymi dziurami w centrum każdej z nich. To dzięki tym czarnym dziurom wypuszczającym strumienie elektronów, które są wyginane w groteskowe kształty przez międzygalaktyczny wiatr, możemy zaobserwować coś, co wygląda jak tańczące duchy.

Ten eteryczny spektakl znajduje się ponad miliard lat świetlnych od Ziemi i został odkryty w projekcie Evolutionary Map of the Universe (EMU), który bada i przeprowadza spis około 70 milionów źródeł radiowych we Wszechświecie. Wykorzystuje on także nowy radioteleskop Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP).

Tańczące duchy nie są jednak jedynym zaskakującym znaleziskiem z projektu. Naukowcy odkryli również serię tajemniczych emisji radiowych z odległych galaktyk.

Źródło: futurism.com