DuckDuckGo coraz większą konkurencją dla Google

Stawiająca na prywatność wyszukiwarka jest coraz popularniejsza na świecie. Obecnie ma swój najlepszy wynik w historii.

W obecnym okresie z każdego dnia wyszukiwarka DuckDuckGo otrzymuje 100 mln zapytań każdego dnia. To wzrost aż o 47% w stosunku do roku 2021. W odróżnieniu od innych silników wyszukiwania nie zapamiętuje fraz wpisywanych do wyszukiwarki, nie śledzi także poczynań użytkowników. Przekłada się to na brak gromadzenia danych dla reklamodawców i wyświetlania reklam wyprofilowanych pod kątem konkretnych zainteresowań. DuckDuckGo korzysta do znajdowania stron indeksów zgromadzonych przez Wikipedię i Bing, nie korzysta jednak z zasobów Google.

Wyszukiwarka w ubiegłym roku obsłużyła 23,6 mld zapytań, a dziennie korzystano z niej 79 mln razy. W obecnym roku liczba zapytań sięgnęła już 34,6 mld, co daje przeciętną ok. 100 mln na dzień. Od 2010 roku, czyli startu, DuckDuckGo idzie ostro do przodu, co pokazuje ten wykres:

Foto: BleepingComputer

Mimo historycznie wysokiego wyniku, DuckDuckGo wciąż jednak brakuje do czołówki. Google dzierży 87,33% rynku wyszukiwania, a za nim plasują się Bing z wynikiem 6,43% oraz Yahoo z 3,3%. Jednak ludzie coraz częściej irytują się na gromadzenie danych przez gigantów i sięgają po alternatywy - stąd wzrost znaczenia "kaczki". A przypomnę, że firma planuje swoje bezpieczne przeglądarki na każdy system operacyjny, więc może za rok o tej porze będzie jednym z ważniejszych graczy na rynku?

