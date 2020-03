DuckDuckGo prezentuje Tracker Radar

Tracker Radar ma pomóc w zachowaniu prywatności internautów. Na jakiej zasadzie działa?

DuckDuckGo to firma znana przede wszystkim z wyszukiwarki, która stanowi jednego z największych konkurentów Google na tym polu. Tracker Radar to narzędzie, które bada witryny internetowe pod kątem obecności na nich trakcerów oraz elementów śledzących użytkowników. Tego rodzaju dodatki są często umieszczane na witrynach, zaś gromadzone przez nie dane mają na celu dopasowanie reklam do użytkowników. Znajdują się one m.in. w ciasteczkach oraz API. Tracker Radar, dostępny zarówno w postaci aplikacji mobilnej dla iOS i Androida, jak i rozszerzeń dla przeglądarek Chrome, Firefox i Safari, ma blokować ich działanie. Może być również dużą pomocą dla badaczy, którzy chcą prześledzić sposób działania trackerów w sieci oraz deweloperów, tworzących podobne rozwiązania ochronne.

Aby narzędzie było skuteczne w działaniu, DuckDuckGo użyło w tym celu mechanizmów heurystycznych oraz zaimplementowanej listy znanych trackerów. Jak w przypadku wszelkich innych propozycji producenta, także i ta jest całkowicie darmowa. Skąd je wziąć? Kliknij na wersję, która najbardziej Cię interesuje:

Źródło: Neowin