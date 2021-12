DuckDuckGo tworzy bezpieczną przeglądarkę na macOS

DuckDuckGo to zarówno silnik wyszukujący, jak i wtyczka dla przeglądarek internetowych, pozwalająca na zablokowanie trackerów śledzących użytkowników w internecie. Nie zapamiętuje wyników wyszukiwania, wpisywanych słów kluczowych, ani też w żaden inny sposób nie gromadzi danych o osobach z niej korzystających. Dzięki temu zyskała sobie pewną globalną popularność, ale na tym nie zamierza poprzestawać.

Jej kolejnym krokiem jest stworzenie bezpiecznej wyszukiwarki dla desktopów, a pierwszym obsługiwanym systemem ma być macOS. Producent ma o tyle ułatwione zadanie, że już stworzył takie dla iOS oraz Androida. Przeglądarka dla macOS ma być zbudowana wokół silnika renderującego WebKit i nie będzie powiązana z Chromium. Co ciekawe, nie będzie tam żadnych opcji samodzielnego ustawiania poziomu zabezpieczeń - domyślnie będą włączone najwyższe, a czyszczenie ciasteczek i historii będzie odbywać się automatycznie każdego dnia.

Want to be one of the very first people to try DuckDuckGo's macOS desktop app? I could use a few more beta users this week. DM me. https://t.co/aXoidvJNed