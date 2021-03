Duża wpadka Nvidii! Chodzi o kartę RTX 3060

Karty graficzne RTX 3060 przejdą chyba do historii IT. Wykupują je masowo "górnicy", Nvidia je blokuje, moderzy odblokowują, a w odpowiedzi Nvidia wypuszcza nowy sterownik dla deweloperów. I tu popełnia błąd.

O karcie GeForce RTX 3060 jest od dłuższego czasu bardzo głośno, teraz będzie jeszcze bardziej. Ledwie wczoraj pisałem, że "górnicy" znaleźli sposób na ominięcie zabezpieczeń nałożonych przez Nvidię, a które mają na celu ograniczenie możliwości kopania krypotwaluty Etherum. Dzisiaj okazuje się, że nie trzeba się specjalnie starać - wypuszczony przez producenta sterownik... likwiduje zabezpieczenie. Tak, dokładnie - Nvidia sama usunęła to, nad czym pracowała i umożliwiła pełne wykorzystanie z RTX 3060 do kopania Etherum.

Zauważmy jednak, że sterownik 470.05 wypuszczony został w wersji beta, która jest przygotowana przede wszystkim dla deweloperów. Zwykli użytkownicy otrzymają go zapewne po modyfikacjach. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby tacy "zwykli" (czyli nie-górnicy) również mogli pobrać 470.05 beta. Zdjęcie blokady przez sterownnik potwierdzają to dwa serwisy - ComputerBase oraz HardwareLuxx. Wystarczy go zainstalować i proszę bardzo - można kopać Etherum z szybkością 41 MH/s. A co zabawne - "górnicy" zazwyczaj unikają aktualizacji sterowników zaprzężonych do kopania kart. Tym razem będzie całkowicie odwrotnie.

Źródło: PC World