Duża zmiana w aktualizacjach systemów Windows

Zacznie obowiązywać już od kwietnia.

Microsoft ogłosił na swoim blogu wprowadzenie zmian dotyczących aktualizacji opcjonalnych, czyli niezwiązanych z bezpieczeństwem. Zaczną obowiązywać już od kwietnia 2023 roku i dotyczą systemów Windows 10 oraz Windows 11. Te aktualizacje opcjonalne często zawierają poprawki związane z wydajnością, a także wprowadzają nowe elementy. Będą one dostępne zawsze czwartego tygodnia miesiąca. Dlaczego właśnie wtedy?

Jak wyliczyli to w jakiś sposób eksperci Microsoftu, to najlepszy okres na wprowadzenie zmian w systemie. Oznacza zarazem aktualizowanie systemu co dwa tygodnie - każdy drugi wtorek miesiąca to Patch Tuesday. Takie aktualizacje mają nie tylko podnieść wygodę użytkowników, ale również wydajność samego systemu.

Wcześnie aktualizacje oznaczane był w schemacie literami B, C i D. Oczywiście wprowadzenie nowego nie oznacza, że od czasu do czasu nie pojawią się aktualizacje pozaplanowe, łatające bugi wykryte w systemie. Zazwyczaj mamy je po wprowadzeniu większych aktualizacji, które bardzo często psują działające do tego czasu funkcje.

Źródło: Microsoft