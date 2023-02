Duże DLC do Elden Ring zapowiedziane! O czym będzie Shadow of the Erdtree?

From Software zapowiedziało dodatek do Elden Ring. O czym opowie Shadow of the Erdtree?

Elden Ring zadebiutował na rynku rok temu, dokładnie 25 lutego 2022 roku. Gra zdobyła mnóstwo nagród i tytuł Gry Roku oraz odbiła się bardzo szerokim echem wśród graczy. Do tej pory pojawia się na szczytach list sprzedażowych. Do tej pory From Software zaproponowało graczom jedno rozszerzenie, które dodaje do rozgrywki areny do walk PvP (Koloseum). Teraz przyszedł czas na większe, fabularne DLC. Czego możemy się spodziewać po Shadow of the Erdtree?

Zapowiedź DLC pojawiła się na oficjalnym profilu Elden Ring na Twitterze:

Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw — ELDEN RING (@ELDENRING) February 28, 2023

Powstań, Zmatowieńcze, i podążajmy razem nową ścieżką. Nadchodzące rozszerzenie dla Elden Ring Shadow of the Erdtree, jest obecnie w fazie rozwoju. Mamy nadzieję, że nie możecie się doczekać nowych przygód na Ziemiach Pomiędzy.

To jest aktualnie jedyna oficjalna zapowiedź nowego dodatku. Wiadomo, że rozszerzenie pojawi się na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 i PS5. Data premiery, nawet przybliżona nie jest znana.

Po udostępnionej przez From Software grafice oraz tytule rozszerzenia, możemy się spodziewać, że akcja dodatku będzie się rozgrywać już po ukończeniu głównego wątku fabularnego. Majestatyczne dotąd wielkie drzewo, które górowało nad Ziemiami Pomiędzy i jego blask można było oglądać praktycznie z każdego krańca mapy teraz jest zniszczone. Z jego pnia wypływa ciecz, która może symbolizować krew. Co więcej, na łące, na której widzimy stojącego wierzchowca oraz siedzącą na nim postać, możemy zauważyć mnóstwo grobów. Świadczy to o tym, że w krainie stało się coś strasznego, a Wielkie Drzewo jest już tylko symbolem dawnej potęgi.

Znając From Software, zaproponowana nam będzie kolejna mroczna opowieść przepełniona mrokiem, śmiercią oraz tajemnicą. Rozwiązanie zagadki zapewne nie będzie nam podane na tacy, a wszystkiego dowiemy się z enigmatycznych rozmów, zapisków, pamiętników i opisów. Czyli wszystko to, za co kochamy From Software, Dark Souls i Elden Ring.

Na oficjalne informacje przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać, jednak nie ma się co tutaj spodziewać szczegółowego opisu. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy za kilka miesięcy otrzymali wiadomość brzmiącą:

Zmatowieńcze. Poczuj chaos, jaki zapanował na Ziemiach Pomiędzy po tym, jak świat stanął na krawędzi zagłady. Tajemnica czeka na ciebie...

Elden Ring: Shadow of the Eldtree (fot. From Software)

To aktualnie wszystkie informacje, jakie mamy na temat DLC do Elden Ring. Kiedy tylko pojawi się coś nowego, zaktualizujemy ten wpis.