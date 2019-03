ESL oraz WESA łączą siły z władzami regionu Oksytanii, aby przenieść finały dziewiątego sezonu CS:GO Pro League do Montpellier

ESL, WESA oraz region Oksytanii z dumą ogłaszają swój pierwszy tak duży turniej Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) we Francji. Finały dziewiątego sezonu Pro League odbędą się w Montpellier w 21-23 czerwca 2019 roku i będą punktem kulminacyjnym Occitanie Esports 2019. 16 najlepszych drużyn CS:GO z Europy, obu Ameryk oraz regionu Azji i Pacyfiku będzie walczyć o pulę nagród w wysokości 750 tys.dolarów w Sud de France Arena. Oprócz głównego turnieju, podczas Occitanie Esports 2019 odbędą się również turnieje LAN dla ponad 800 graczy, a w strefie wystawienniczej pojawi się ponad 50 stoisk.

Tylko 6 najlepszych drużyn, wyłonionych w etapach grupowych offline, które odbędą się w dniach 18-20 czerwca w Montpellier Exhibition Center, przejdzie do fazy playoff. Najlepsze drużyny z pierwszego etapu będą walczyć nie tylko o upragniony tytuł, ale również o kolejny punkt w cyklu Intel Grand Slam, czyli dodatkowej nagrody w wysokości 1 miliona dolarów.

„Z niecierpliwością czekaliśmy na przeniesienie finałów CS:GO Pro League w zupełnie nowe miejsce”, powiedział Ulrich Schulze, starszy wiceprezes ESL. „Francuska społeczność znana jest ze swojej pasji do esportu, a zwłaszcza CS:GO, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że niektórzy z najlepszych graczy pochodzą z Francji. Dzięki nowemu formatowi Pro League, obejmującemu mecze na żywo i system grupowy, otrzymujemy esport w najczystszej formie, uwielbianej przez społeczność”.

„Wszyscy jesteśmy podekscytowani pozytywnym rozwojem CS:GO Pro League i z niecierpliwością oczekujemy nowego sezonu rozgrywanego zgodnie z przepisami WESA”, powiedział dr Pietro Fringuelli, komisarz WESA. „Zmieniony format turnieju i ekspansja na nowe lokalizacje wspiera naszą misję dalszego rozwoju i profesjonalizacji esportu”.

„Dla Francji jest to pierwsza tego typu impreza i w konsekwencji prawdziwa duma z tego, że region Oksytanii został wybrany na gospodarza finałów Pro League w czerwcu tego roku, podczas 2. edycji Occitanie Esports, wydarzenia współtworzonego przez ESL, Futurolan, Occitanie Events i wspieranego przez region Oksytanii” - powiedziała Carole Delga, przewodnicząca regionu Oksytanii. „Inauguracyjna edycja w 2018 roku przyciągnęła do Sud de France Arena 7000 uczestników, a nasz region po raz kolejny przygotowuje się do organizacji tego ważnego międzynarodowego turnieju i staje się ulubionym miejscem graczy z całego świata. W ten sposób Oksytania buduje swój status regionu innowacji i cyfryzacji, dzięki odnoszącej coraz większe sukcesy branży gier wideo”.

Bilety na finały dziewiątego sezonu Pro League w Montpellier trafią do sprzedaży 22 marca o godzinie 16:00 czasu środkowoeuropejskiego / 7:00 czasu pacyficznego i będą dostępne tutaj. Kibice będą mieli do wyboru bilety Dzienne (25€), Weekendowe (50€) i Premium (100€). Wszystkie rodzaje biletów zapewnią wejście na Occitanie Esports 2019, gdzie kibice będą mogli wziąć udział w lokalnych turniejach LAN, zwiedzać różne stoiska, brać udział w loteriach lub dołączyć do spotkań z zawodnikami oraz sesji z autografami.

Więcej informacji na temat CS:GO Pro League można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej CS:GO Pro League.