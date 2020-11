Dwa ekrany w laptopie? ROG ScreenPad Plus poszerzy Twoje horyzonty

Drugi ekran w laptopie? Dzięki ROG ScreenPad Plus to możliwe. Sprawdzamy, jak w rzeczywistości pracuje się na Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550. Laptopie z dwoma wyświetlaczami o rozdzielczości 4K i przekątnej 14,1 cala oraz 15,6 cala.

Każdy, kto kiedykolwiek pracował z więcej niż jednym monitorem wie, że konfiguracje z wieloma wyświetlaczami znacząco zwiększają produktywności i eliminują problem częstego przełączania się pomiędzy aplikacjami. W przypadku komputerów stacjonarnych posiadanie dwóch, a nawet trzech monitorów nie stanowi najmniejszego problemu.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX550

Sytuacja komplikuje się, gdy chcemy korzystać z komputera przenośnego. Wtedy do dyspozycji mamy jeden ekran o przekątnej od 13 do 17 cali. Możemy posiłkować się dodatkowymi monitorami, ale co w przypadku, gdy zamierzamy skorzystać z drugiego wyświetlacza w podróży lub na mieście? W tym momencie z pomocą przychodzi najnowszy sprzęt od Asusa, dedykowany graczom i profesjonalistom. ROG Zephyrus Duo 15 GX550 to wysokowydajny laptop wyposażony w dwa ekrany.

Po otwarciu komputera naszym oczom ukażą się dwa wyświetlacze. Główny ekran to matowa matryca o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 pikseli) o standardowych proporcjach 16:9. Panel ten oferuje 100% pokrycie palety barw Adobe oraz otrzymał certyfikat Pantone Validated, który ucieszy grafików. Gwarantuje on, że wyświetlacz został skalibrowany zgodnie z uniwersalnym językiem kolorów, który gwarantuje ich realistyczne odwzorowanie. Gracze będą mogli skorzystać z Nvidia G-Sync.

Nad klawiaturą i gładzikiem umieszczono drugi, dodatkowy ekran ROG ScreenPad Plus o przekątnej 14,1 cala i rozdzielczości 3840 x 1100 pikseli. Jest to dotykowy panel z matowym wykończeniem, który odchyla się w stronę użytkownika po otwarciu laptopa. Dzięki temu dodatkowi Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550 zapewnia bezkompromisową produktywność oraz możliwość pracy wielozadaniowej na poziomie znanym z komputerów stacjonarnych w dowolnym środowisku, nawet z dala od dostępu do prądu.

ASUS ROG ZEPHYRUS DUO 15 (GX550) z ROG ScreenPad Plus

Postanowiłem sprawdzić, jak w praktyce działa dodatkowy ekran ROG ScreenPad Plus i czy jest on dobrym zamiennikiem dla klasycznego monitora. Aby test był jak najbardziej wiarygodny Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550 na kilka dni zastąpił mój komputer stacjonarny z dwoma monitorami.

ROG ScreenPad Plus

ROG ScreenPad Plus wykrywany jest w systemie operacyjnym Windows 10 jak drugi, dodatkowy monitor umieszczony pod głównym ekranem. Nie jest to jednak jedynie kolejny panel z obsługą za pomocą dotyku. Asus zastosował specjalne oprogramowanie ScreenXpert, które znacząco rozszerza możliwości wykorzystania ROG ScreenPad Plus.

ScreenXpert to nakładka, która wyświetla się na dodatkowym ekranie ROG ScreenPad Plus. Dzięki temu rozwiązaniu możemy wygodnie zarządzać całym systemem. Program pozwala na ustawienie jasności wyświetlacza, szybkie uruchomienie wybranych aplikacji oraz rozmieszczanie otwartych programów na obu monitorach.

Ustawienia ROG ScreenPad Plus umożliwiają tworzenie scenariuszy użycia

Dzięki ScreenXpert możemy również zdefiniować grupy zadań, które pozwalają szybko uruchomić wybrane aplikacje na drugim ekranie oraz zmienić tapetę wyświetlaną na ROG ScreenPad Plus.

Grupy aplikacji na ROG ScreenPad Plus

Asus zadbał również o implementację dodatkowych narzędzi, które pozwalają szybko i wygodnie przenosić okna aplikacji z głównego wyświetlacza na ROG ScreenPad Plus.

Menedżer aplikacji na ROG ScreenPad Plus

Przenoszenie aplikacji na ROG ScreenPad Plus

Przykładowe scenariusze wykorzystania ROG ScreenPad Plus

Tak, jak już wspominałem przez kilka dni Asus ROG Zephyrus Duo 15 (GX550) zastąpił mój komputer stacjonarny. Mocne podzespoły z procesorem Intel Core i9-10980HK i układem graficznym Nvidia RTX 2080 Super Max-Q sprawiły, że nie odczułem braków mocy obliczeniowej. W połączeniu z dodatkowym wyświetlaczem ROG ScreenPad Plus, laptop ten jest świetną mobilną stacją roboczą, która waży zaledwie 2,5 kg.

Na ROG ScreenPad Plus wyświetlimy dowolną aplikację na Windowsa

Na samym początku rozpocząłem od typowej pracy biurowej. Na ekranie głównym korzystałem z przeglądarki sieciowej, a ROG ScreenPad Plus służył jako dodatkowy monitor wyświetlający plik w Wordzie, na którym aktualnie pracowałem.

ROG ScreenPad Plus podczas edycji dokumentu w Microsoft Word

W przypadku normalnego laptopa musiałbym podzielić ekran na pół. Dzięki Asusowi ROG Zephyrus Duo 15 komfortowo korzystałem z obu aplikacji w trybie pełnoekranowym.

Drugi ekran ROG ScreenPad Plus niesamowicie przydał się podczas tworzenia prezentacji na studia.

ROG ZEPHYRUS DUO 15 podczas tworzenia prezentacji multimedialnej

W tym scenariuszu użycia mogłem wygodnie korzystać z dwóch okien przeglądarki oraz PowerPointa.

ROG ScreenPad Plus podczas tworzenia prezentacji

Dodatkowo swoją pracę wykonywałem na niezwykle wygodnej kanapie, co byłoby niemożliwe w przypadku klasycznego desktopa.

Wykorzystanie drugiego ekranu jako podglądu dla prelegenta

W międzyczasie odkryłem, że dodatkowy ekran dotykowy może służyć jako sporych rozmiarów klawiatura numeryczna, która z pewnością ucieszy osoby korzystające z arkuszy kalkulacyjnych.

ROG ScreenPad Plus świetnie sprawdza się w klawiatury numerycznej

Po ciężkim dniu pracy postanowiłem się nieco odprężyć. W tym momencie ROG ScreenPad Plus wyświetlał jednocześnie aplikacje Discord i Spotify, dzięki którym mogłem wygodnie komunikować się ze znajomymi i zmieniać piosenki bez konieczności przechodzenia pomiędzy poszczególnymi oknami.

ROG ScreenPad Plus jako drugi, dodatkowy monitor

Korzystając z faktu posiadania niezwykle mocnego komputera przenośnego postanowiłem nadrobić zaległości w ulubionych grach.

ROG ScreenPad Plus może posłużyć wtedy do wyświetlania Discorda.

Niektóre gry takie, jak Dying Light 2 posiadają wbudowaną obsługę dodatkowego wyświetlacza. Ciekawym sposobem na wykorzystanie ROG ScreenPad Plus podczas rozgrywki jest uruchomienie na nim narzędzia Armoury Crate w celu monitorowania wykorzystania podzespołów i zmiany ustawień komputera w czasie rzeczywistym.

ROG ScreenPad Plus to świetny sposób na podgląd aktualnych parametrów podczas rozgrywki

Podsumowanie - drugi monitor w laptopie bezpośrednio przekłada się na efektywność pracy

Laptop od zawsze kojarzony jest z mobilnym urządzeniem do pracy. Niestety w czasach, gdy przyzwyczailiśmy się do korzystania z wielu aplikacji jednocześnie niewielkie matryce, jakie są stosowane w obecnych konstrukcjach nie zawsze pozwalają wykorzystać potencjał podzespołów znajdujących się w obudowie.

ROG ScreenPad Plus znajduje się nad klawiaturą

Asus ROG Zephyrus Duo 15 to w chwili obecnej jedyny w swoim rodzaju komputer przenośny oferujący podzespoły z najwyższej półki w połączeniu z drugim monitorem. ROG ScreenPad Plus o przekątnej 14,1 cala to idealny dodatek. Dzięki niemu nie musimy przełączać się pomiędzy poszczególnymi aplikacjami, co sprawia, że praca na komputerze przenośnym staje się znacznie wydajniejsza i wygodniejsza.