Dwa lata po Edge i Chrome również Firefox otrzyma praktyczną funkcję

Lepiej późno, niż wcale. A co konkretnie się zmieni?

Jubileuszowe, setne wydanie Firefoxa z numerem 100 ukaże się 3. maja 2022 roku. Poza jedną rzeczą nie wiemy jeszcze, jakie będą zmiany i nowości. A ta rzecz to dodanie obsługi przyśpieszenia sprzętowego dla klipów wideo AV1. Na świecie ta funkcja pojawiła się w marcu 2018 roku, wprowadzona przez Alliance for Open Media. Oferuje o 50% lepszą kompresję wideo niż H.264 oraz 20% lepszą od VP9. Przekłada się to również na niższe zużycie energii, co docenią użytkownicy laptopów oraz tabletów.

Google i Microsoft wprowadziły to rozwiązanie do swoich przeglądarek w drugiej połowie 2020 roku. Dlaczego zatem tak długo trzeba czekać na nie w Firefoxie? Otóż technologia ta ma swoje wymagania sprzętowe - potrzebuje procesora Intel 11. generacji z grafiką Iris Xe, karty graficznej RTX 30 lub RX 600, a także najnowszych sterowników do każdej, obsługiwana jest tylko przez Windows 10 w edycji 1909 lub nowsze wersje (w tym Windows 11).

Kilka miesięcy temu temu Mozilla twierdziła, że tylko 2% komputerów PC spełnia te warunki, więc wprowadzanie przyśpieszania sprzętowego AV1 nie ma póki co sensu. Czy coś się od tego czasu zmieniło? Raczej nie, ale podejrzewam, że po prostu Firefox nie chce być gorszy od Edge czy Chrome.

Źródło: Neowin