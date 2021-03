Dwa nowe MacBooki po wakacjach. O jakie modele chodzi?

Apple szykuje się do odświeżenia swoich laptopów. Po przejściu na procesory Apple Silicon czas na zmianę obudowy. Które modele jako pierwsze otrzymają aktualizację?

Obecne w sprzedaży modele MacBooka od kilku lat otrzymują jedynie nowe podzespoły oraz zaktualizowane złącza. Po wprowadzeniu na rynek pierwszych konstrukcji z autorskimi układami Apple Silicon czas na przeprojektowanie obudowy. Od dłuższego czasu mówi się, że czas dostępnych od 2016 roku kadłubków MacBooka Pro dobiega końca.

Obecna generacja MacBooka Pro

Apple pracuje nad zupełnie nową generacją swoich komputerów przenośnych dla profesjonalistów. Najnowszy raport znanego analityka Ming Chi-Kuo wskazuje na premierę nowych modeli MacBooka Pro po wakacjach.

Na rynku pojawią się 14 oraz 16 calowe MacBooki Pro zaprojektowane specjalnie z myślą o procesorach ARM.

Kuo donosi, że premiera nowych modeli MacBooka została przesunięta ze względu na problemy z produkcją iPhone'a 12. Apple zazwyczaj aktualizowało swoje komputery przenośne na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 roku. Obecnie jest to niewykonalne. Nowe modele trafią do produkcji najwcześniej pod koniec maja lub na początku czerwca, co oznacza, że premiery powinniśmy spodziewać się po wakacjach. Możliwe, że nowy MacBook Pro zadebiutuje na wrześniowej konferencji razem z kolejną generacją iPhone'a.

Nowe modele MacBooka Pro zaoferują procesor Apple Silicon kolejnej generacji, nowy ekran Retina korzystający z podświetlenia Mini-LED, mniejsze ramki, nowy design z płaskimi krawędziami oraz większą ilość portów. Do laptopów Apple wróci także magnetyczne złącze do ładowania MagSafe. Zabraknie za to paska dotykowego Touch Bar.

Źródło: MacRumors.com