Dwa nowe modele słuchawek Tronsmart już na rynku!

Z okazji ósmych urodzin firmy, Tronsmart wprowadza hybrydowe słuchawki douszne Apollo Air i Apollo Air+ TrueWireless z układem Qualcomm.

Tronsmart Apollo Air

Założona w 2013 r. i świętująca w tym miesiącu 8. rocznicę istnienia, firma Tronsmart to marka technologiczna, która projektuje i produkuje światowej klasy akcesoria technologiczne. Ich hybrydowe słuchawki douszne Apollo Air i Apollo Air+ TrueWireless Stereo Plus Hybrid ANC są wyposażone w inteligentną kontrolę aplikacji, sterowanie dotykowe i adaptacyjne dekodowanie dźwięku aptX w Air+, a także ładowanie bezprzewodowe.

Słuchawki wyposażono w układ Qualcomm QCC3046 oraz hybrydową eliminację szumów ANC, która usuwa do 35 dB w niskich, średnich i wysokich częstotliwościach oraz posiada trzy tryby redukcji hałasu. Co więcej, mamy tutaj aż sześć mikrofonów o różnym sprzężeniu i redukcji szumów. Układ Qualcomm QCC3046 z dekodowaniem dźwięku aptX umożliwia szybszą transmisję danych i mniejsze opóźnienia, a dzięki TWS+ obie słuchawki odbierają sygnał z telefonu w tym samym czasie, przez co opóźnienie między nimi jest praktycznie zerowe.

Oba modele są wyposażone w technologię Bluetooth 5.2, sterowniki grafenowe oraz stopień ochrony IP45, gwarantujący odtwarzanie muzyki podczas deszczu lub intensywnego treningu. Dzięki aplikacji Tronsmart użytkownicy mogą personalizować ustawienia słuchawek i dopasowywać je do swoich wymagań. Dodatkowe funkcje aplikacji pozwalają na przykład zmienić ustawienia sterowania dotykowego według potrzeb.

Apollo Air i Apollo Air+ mogą być używane nawet przez 5 godzin na jednym ładowaniu i do 20 godzin w przypadku korzystania z etui ładującego typu C.

Model Air+ posiada również funkcję wykrywania urządzenia, co powoduje, że słuchawki wyciszają się zaraz po wyjęciu z ucha. Jest to niezwykle przydatna funkcja w pracy czy w kontakcie z ludźmi na ulicy. Apollo Air+ można również ładować bezprzewodowo na kompatybilnych podkładkach ładujących, dzięki czemu możemy liczyć na jak najdłuższą pracę baterii.

Słuchawki Tronsmart są dostępne na amazon.com i amazon.co.uk. Model Apollo Air w cenie 69,99 USD, a Apollo Air + w cenie 99,99 USD. Z okazji urodzin firma rozdaje także wiele ciekawych nagród.

Zobacz także: Najlepsze promocje w Playstation Store [08.06.21]