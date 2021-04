Dwa nowe procesory Rocket Lake T. Co potrafią?

Nowe modele Intel Core i9 i Core i7 to procesory z linii energooszczędnej. Wymagają do działania tylko 35 W.

Tak ogólnie procesory marki Intel dzielą się na cztery kategorie: K (odblokowane), U (dla urządzeń mobilnych), F (bez iGPU) oraz T (energooszczędne). Dwa nowe modele z tej ostatniej ujrzały dzisiaj światło dzienne. Noszą nazwy Core i9-11900T oraz Core i7-11700T. Oba mają taką samą konstrukcję - osiem rdzeni Cypress Cove i obsługa szesnastu wątków - jednak różnią się taktowaniem jednego rdzenia. W przypadku i9 wynosi ono 4,9 GHz, zaś przy i7 jest to 4,6 GHz. Jak dwa nowe modele wypadają na tle innych? Oto porównanie:

Core i9-11900T ma cenę referencyjną wynoszącą 450 euro, czyli ok. 2055 zł, Core i7 jest o 100 euro tańszy (ok. 1600 zł). Oba mają pojawić się w sprzedaży już wkrótce. A producent zapowiada, że wkrótce mają pojawić się jeszcze odpowiedniki z rodziny i5. Będą to trzy modele: i5-11600T, i5-11500T oraz i5-11400T.

Źródło: Guru 3D