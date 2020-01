Dwa nowe smartfony Oppo wypatrzone w Geekbench

W bazie Geekbench wypatrzono wyniki testów dwóch bliżej nieokreślonych modeli Oppo. Jak wypadły?

Jeden z nowych modeli Oppo został określony jako PCLM50 - nie jest zupełną nowością, ponieważ już wcześniej przeszedł certyfikację w TENAA i podejrzewa się, że jest to nowa wersja Reno 3 lub Reno 3 Pro. Korzysta on z procesora Snapdragon 765G, czyli tego samego, co edycja Pro. Wyniki zostały udostępnione przez witrynę MySmartPrice. 2898 punktów przy jednym rdzeniu oraz 7894 przy wielu mówi nam, że będzie to solidny model. Dla porównania - Realme 5 uzyskało w takich samych testach 1543 punktów przy jednym rdzeniu i 5602 przy wielu

Drugi model to budżetowiec, korzystający z procesora MediaTek Helio P90, a w specyfikacji widzimy aparat tylny 8GB RAM oraz system Android 10. Tu wpada bardzo przeciętnie, więc podejrzewamy, że będzie to telefon o wartości góra kilkuset złotych.

Oppo planuje 18 lutego specjalny pokaz, na którym zaprezentuje nowe smartfony. Czy będą to właśnie te? Tego nie wiemy, mamy jednak pewność, że na pewno zobaczymy Find X2 oraz przynajmniej jednego średniaka.

Źródło: GSM Arena