Dwa nowe smartfony Xiaomi przed końcem roku?

Wygląda na to, że już wkrótce możemy być świadkami premiery kolejnego smartfona Xiaomi. Póki co urządzenie nie zostało jeszcze oficjalnie przedstawione przez producenta, ani nie podana została jego nazwa. Pojawia się ono jednak w coraz większej ilość baz danych, należących do organizacji certyfikujących urządzenia elektryczne, w tym także smartfony.

W związku z licznymi certyfikatami, możemy spodziewać się, że jego premiera nastąpi już niedługo, być nawet jeszcze w 2021 roku.

[Exclusive] I can now confirm that Xiaomi is soon launching a new phone with Snapdragon 870 processor, 67W fast charging, and a pretty "aggressive" camera setup in the global market. Though Indian launch is not confirmed, we can expect it to come to India as well.#Xiaomi