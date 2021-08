Dwa różne statki kosmiczne przelecą w tym tygodniu obok Wenus

Mars w ostatnim czasie otrzymuje najwięcej uwagi, ale w tym tygodniu czas ustąpić pierwszeństwa Wenus.

W tym tygodniu Wenus będzie gościć nie jednego, lecz dwóch gości. Dwa różne statki będą próbować uzyskać impuls grawitacyjny obok Wenus w drodze do innych celów. Jednak operatorzy misji nie pozwolą na zmarnowanie szansy na zebranie dodatkowych informacji o tej planecie - oba statki będą zbierać dane podczas przelotu.

Pierwszym statkiem, który zbliży się do Wenus już dzisiaj jest należący do NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Solar Orbiter. Statek ten został zaprojektowany do badania Słońca, ale żeby dotrzeć do celu, wykonuje wielokrotne przeloty nad Wenus.

Solar Orbiter. Fot. ESA/ATG medialab

Drugi gość, który przybędzie dzień później, we wtorek 10 sierpnia, to należąca do ESA i japońskiej agencji kosmicznej JAXA sonda BepiColombo, która będzie badać Merkurego. Sonda już wcześniej przeleciała obok Wenus, a jutro wykona drugie okrążenie. Niestety, żaden z tych statków nie będzie w stanie wykonać zdjęć Wenus w wysokiej rozdzielczości. Ale na szczęście Solar Orbiter będzie próbował wykorzystać swój SoloHi imager, który został zaprojektowany do fotografowania wiatru słonecznego - spróbuje on uchwycić też ciemną stronę Wenus.

BepiColombo. Fot. ESA/ATG medialab

Jednym z ciekawych rezultatów tych prawie jednoczesnych przelotów jest to, że dane będą dostępne z dwóch różnych źródeł, co rzadko się zdarza w przypadku Wenus. Oba statki będą zbierać dane na temat magnetycznego i plazmowego środowiska planety, co pozwoli naukowcom uzyskać pełniejszy obraz wraz z danymi z sondy Akatsuki należącej do JAXA, która obecnie znajduje się na orbicie Wenus.

Źródło: digitaltrends.com