Dwadzieścia lat temu zadebiutowała najpopularniejsza konsola w historii - PlayStation 2

Konsola PlayStation 2, a wraz z nią Sony, obchodzą dzisiaj niezwykłą rocznicę.

Sony zebrało się na wspominki i za pośrednictwem oficjalnego konta PlayStation na Twiterze, przypomniało nam dzisiaj o niezwykłej rocznicy. Dokładnie dwadzieścia lat temu - 4 marca 2000 roku, zadebiutowała konsola PlayStation 2.

Po dziś dzień, PS2 uchodzi za jedną z najlepszy konsol w historii. Sprzęt ten oferował nie tylko niezwykłe doznania audio-wizualne, ale posiadał w swojej bibliotece setki znakomitych produkcji. Za niepodważalnym sukcesem, drugiej generacji konsol PlayStation, przemawiają również liczby.

PlayStation 2, w całej swojej historii, trafiło do ponad 159 milionów graczy, co czyni ją najpopularniejszą konsolą w historii. Dla porównania, obecna generacja konsol Sony - PlayStation 4, sprzedała się w liczbie nieprzekraczającej 109 milionów egzemplarzy. Co więcej, na PS2 pojawiło się ponad 3800 gier, których ogólna sprzedaż przekroczyła 1,5 miliarda kopii. Wśród najlepszych produkcji z całą pewnością warto wymienić takie "perełki", jak: God of War 2, Ico, Final Fantasy X, Bully, Kingdom Hearts 2, Silent Hill 2 czy Shadow of the Colossus.

Czy kiedyś doczekamy się jeszcze tak popularnego sprzętu? Co prawda analitycy przewidują, że sprzedaż nadchodzącej PlayStation 5 pobije wynik PS4, ale raczej nie mamy co liczyć na powtórzenie sukcesu legendarnej już konsoli.

źródło: Twitter