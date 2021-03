Dwayne "The Rock" Johnson i Xbox Series X - sprawdź, co łączy tę parę

Słynny aktor i Xbox postanowili połączyć siły, co z tego wyjdzie?

Dwayne "The Rock" Johnson to obecnie absolutnie jeden z najpopularniejszych aktorów Hollywood. Emerytowany już wrestler to obecnie "człowiek instytucja", który zajmuje się nie tylko aktorstwem. "The Rock" intensywnie rozwija wiele innych swoich pasji i biznesów, w tym markę ZOA Energy, która specjalizuje się w produkcji napojów energetycznych.

Co to wszystko ma wspólnego z Xboxem? Otóż, jak się okazuje, bardzo wiele. Aktor pochwalił się na swoim koncie na Instagramie przesyłką, którą właśnie otrzymał od przedstawicieli Microsoftu. Niestety, "The Rock" nie zdecydował się nam ujawnić wszystkiego od razu i możemy tylko pobieżnie "rzucić okiem" na zawartość kartonu, który otrzymał.

Spekuluje się, że może to być spersonalizowana wersja konsoli Xbox Series X, a także początek bardziej rozbudowanej współpracy pomiędzy firmą Johnsona - ZOA Energy, a Microsoftem i marką Xbox. Jak poinstruował nas główny zainteresowany, co dokładnie kryje się we wnętrzu przesyłki dowiemy się na przestrzeni najbliższego tygodnia.

Orzeł wylądował, a ta niespodzianka jest dla wszystkich moich graczy. Bądźcie czujni, moi przyjaciele, ponieważ otrzymacie to, co jest w tym pudełku. - napisał "The Rock" na Instagramie

Co ciekawe, nie jest to pierwsza wspólna przygoda "zielonych" i słynnego aktora. W 2001 roku to właśnie "The Rock" był jednym z celebrytów, który pomagał popularyzować pierwszą w historii konsolę Microsoftu, czyli klasycznego Xboxa.

