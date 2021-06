Dwie części No More Heroes trafią na Steama

Znana gra będzie dostępna nie tylko na konsole - kiedy?

Już za kilka dni bedzie można nabyć pecetowe wersje No More Heroes i No More Heroes 2: Desperate Struggle. Pierwotnie były wydane na Wii w 2007 i 2010 roku. Zaprojektował je Goichi Suda, japoński twórca znany też pod pseudonimem Suda51, a jedna z najnowszych jego gier, o której mogliście słyszeć to Killer is Dead. W sieci możemy już znaleźć trailery tych dwóch tytułów.

Głównym bohaterem serii jest Travis Touchdown, stereotypowy otaku, który zostaje zabójcą na zlecenie, aby zarobić na gry i komiksy. Po swoim pierwszym zleceniu postanawia zostać najlepszym zabójcą w Stanach Zjednoczonych, w związku z czym czeka go seria pojedynków z dziesięcioma najgroźniejszymi najemnikami w kraju.

W obie gry będziemy mogli zagrać na Steamie już w przyszłym tygodniu - ich data premiery została wyznaczona na 9 czerwca. Co więcej, trwają obecnie prace nad pierwszą od lat odsłoną serii, czyli No More Heroes 3, która ma trafić do sprzedaży w tym roku na Nintendo Switch. Póki co nie podano jednak jeszcze konkretnej daty premiery.

Źródło: pl.igm.com