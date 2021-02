Dwie karty Inno3D GeForce RTX znikają z rynku

A konkretnie chodzi tu o modele Inno3D GeForce RTX 3060 Ti i RTX 3070 Twin X2. Ich producent nie zamierza produkować kolejnych po wyczerpaniu zapasów - co już niemal się stało.

Inno3D to producent, który tworzy autorskie warianty kart graficznych GeForce. Nie ominęło to oczywiście najnowszych flagowców, czyli RTX 3060 i RTX 3070. Te modele trafiły do sprzedaży jako Inno3D GeForce RTX 3060 Ti oraz Inno3D GeForce RTX 3070 Twin X2. Zainteresowanie nimi było duże - i to już na etapie przedsprzedaży. Jednak sprzedawcy, którzy zgłosili wyprzedanie posiadanych zapasów, otrzymali od producenta odpowiedź, że ich nie dostaną, ponieważ nie zdecydował się on na dalszą produkcję. Zamiast tego sprzedawcom będą dostarczane inne karty, bazowane na serii 3060.

Skąd taka decyzja? Problemem są duże braki w procesorach graficznych GA104. Producent nie jest po prostu w stanie nadążyć z zaspokojeniem popytu - fizycznie brak mu takiej możliwości, tym bardziej, że sama Nvidia ma duże problemy z produkcją własnych kart oraz ich elementów składowych. To wyjaśnia zresztą, dlaczego ceny najnowszych kart RTX są znacznie wyższe od referencyjnych - po prostu są one rzadkością. Sytuacja ta pokazuje nam, że nie jest dobrze i jeśli sytuacja się nie zmieni, w ślady Inno3D pójdą również inni producenci. Jeśli zatem marzy Ci się nowa karta graficzna - zalecamy cierpliwość.

Źródło: VideoCardz