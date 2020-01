DxOMark stawia Sony Xperia 5 na równi z Galaxy Note8 i iPhone 8 Plus

DxOMark oceniło zdolności fotograficzne Sony Xperia 5 tak samo, jak w przypadku Galaxy Note8 oraz iPhone 8 Plus. Czyli?

DxOMark to niezależny serwis, zajmujący się oceną smartfonów oraz ich aparatów fotograficznych. Najnowszy z przeprowadzonych testów dotyczył modelu Sony Xperia 5. Telefon ten został zaprezentowany na targach IFA we wrześniu 2019 roku. Zalicza się do średniaków, a aparat tylny to 3 obiektywy po 12 Mpix każdy. Obok flagowca Xperia 1 jest obecnie jednym z najpopularniejszych modeli marki. DxOMark nie był szczególnie zachwycony "piątką". Ogólna ocena aparatów smartfona to 101 punktów za fotografie i 83 za wideo. Na plus uznano jakość fotografii, mechanizmy ekspozycji, robienie zdjęć w nocy i szerokokątnych, dopracowania wymagają jednak kolorystyka, zoom oraz autofocus.

Pod względem nagrań wideo to samo - Xperia 5 wykazuje problemy przy scenach o wysokim kontraście kolorów. Zalecane jest, aby producent popracował nad lepszymi mechanizmami balansu bieli. Nie ma za to zastrzeżeń co do nagrań przy niewielkiej ilości światła. W tym aspekcie najlepiej wypada stabilizacja, najgorzej - tło, gdzie zwrócono uwagę na rozmazywanie detali. Wynik, który osiągnął telefon, stawia go na równi z Samsung Galaxy Note 8 oraz Apple iPhone 8 Plus. Jak na średniaki to bardzo dobre rezultaty, jednak daleko im do Xperia 1.