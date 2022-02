Dying Light 2: Stay Human – 10 rzeczy, które musisz wiedzieć przed premierą

Premiera Dying Light 2 Stay Human już za kilka dni. Sprawdź, co musisz wiedzieć, przed rozpoczęciem zabawy.

Spis treści

Dying Light 2 Stay Human to najbardziej oczekiwana polska premiera 2022 roku. Nie da się ukryć, że po fiasku Cyberpunk 2077, Techland nie tylko musi zaprezentować nam znakomitą grę, ale jednocześnie taką, która pokaże, że polski gamedev ma się dobrze. Przed Dying Light 2 zatem ogromne wyzwanie.

Jeśli podobnie jak my, nie możecie doczekać się premiery tytułu studia Techland, to warto zapoznać się z listą najczęściej zadawanych pytań związanych z Dying Light 2 Stay Human.

Zobacz również:

Kiedy dokładnie odbędzie się premiera Dying Light 2?

Jak już dobrze wiemy, premiera Dying Light odbędzie się 4 lutego. Studio Techland ujawniło również, o której godzinie dokładnie gracze będą mogli przystąpić do zabawy.

Polscy gracze będą mogli rozpocząć swoją przygodę już o pierwszej w nocy z 3 na 4 lutego. Chcąc się odpowiednio przygotować do premiery warto pobrać grę nieco wcześniej. Posiadacze konsol Xbox już teraz mogą rozpocząć tzw. pre-load Dying Light 2. W przypadku PC i konsol PlayStation gra zostanie udostępniona do pobrania na 48 godzin przed premierą.

Czy Dying Light 2 otrzyma polski dubbing?

Tak. Dying Light 2 otrzyma pełną polską wersję językową. Oznacza to, że nie tylko napisy, ale również wszystkie kwestie dialogowe wybrzmią w naszym ojczystym języku.

Na jakich platformach dostępny będzie Dying Light 2?

Dying Light 2 Stay Human zadebiutuje na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. W zależności od wybranej platformy gra może prezentować się nieco inaczej.

Posiadacze PC i konsol nowej generacji – PlayStation 5 i Xbox Series X/S, mogą liczyć na wsparcie dla rozdzielczości 4K, technologii ray-tracing i ultra płynną rozgrywkę. Na konsolach będą dostępne trzy tryby ustawień graficznych:

Wydajności - 60 FPS+

Jakości - z włączonym ray-tracingiem

Rozdzielczości - 4K

Posiadacze PlayStation 4 i Xbox One będą musieli zadowolić się niższą rozdzielczością i rozgrywką w jedynie 30 klatkach na sekundę.

Czy Dying Light 2 zadebiutuje na Nintendo Switch?

Tak. Początkowo Dying Light 2 na Nintendo Switch miało zadebiutować 4 lutego. Studio Techland potrzebuje jednak dodatkowego czasu na przygotowanie tej nietypowej wersji gry (wspieranej mocą „chmury”) i ostatecznie ujawniono, że Dying Light 2 zadebiutuje na Nintendo Switch w ciągu 6 miesięcy od pierwotnie planowanego debiutu.

Jakie są wymagania sprzętowe Dying Light 2 na PC?

Wymagania Dying Light 2 na PC prezentują się następująco:

Minimalne wymagania (30 kl/s, 1080p, wyłączony Ray-Tracing):

Procesor: Intel Core i3-9100 lub AMD Ryzen 3 2300X

Pamięć RAM: 8GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti lub AMD Radeon RX 560 4GB

System operacyjny: Windows 7

Miejsce na dysku: 60 GB HDD

Rekomendowane wymagania (60 kl/s, 1080p, wyłączony Ray-Tracing):

Procesor: Intel Core i5-8600K lub AMD Ryzen 5 3600X

Pamięć RAM: 16GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB lub AMD Radeon RX Vega 56 8GB

System operacyjny: Windows 10

Miejsce na dysku: 60 GB SSD

Minimalne wymagania z Ray-Tracing (30 kl/s, 1080p):

Procesor: Intel Core i5-8600K lub AMD Ryzen 5 3600X

Pamięć RAM: 16GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB

System operacyjny: Windows 10

Miejsce na dysku: 60 GB SSD

Rekomendowane wymagania z Ray-Tracing (60 kl/s, 1080p):

Procesor: Intel Core i5-8600K lub AMD Ryzen 7 3700X

Pamięć RAM: 16GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB

System operacyjny: Windows 10

Miejsce na dysku: 60 GB SSD

Czy Dying Light 2 trafi do Xbox Game Pass?

Nie w dniu premiery. Choć Microsoft regularnie dodaje głośne, premierowe wydania gier do Xbox Game Pass, to Dying Light 2 Stay Human na pewno nie wejdzie go usługi w dniu swojej premiery. Oczywiście nie wykluczone jest, że w przyszłości Techland może zdecydować się na współpracę z Microsoftem i ostatecznie gra trafi do usługi Game Pass.

Czy w Dying Light 2 mogę stworzyć własną postać?

Nie. Dying Light 2, podobnie jak pierwsza część serii pozwoli nam wcielić się w z góry ustaloną postać. W przypadku najnowszej gry studia Techland będzie to Aiden Caldwell - samotnik, który jako jeden z nielicznych ma jeszcze odwagę i zdolności, aby przemierzać postapokaliptyczny świat.

Czy Dying Light 2 Stay Human posiada tryb kooperacji (co-op)?

Tak. Dying Light 2 Stay Human zaoferuje nam rozbudowany tryb kooperacji, w którym maksymalnie 4 graczy będzie mogło wspólnie przemierzać świat gry. Studio Techland zdecydowało się na kilka ciekawych zabiegów, które sprawią, że wspólna zabawa będzie jeszcze bardziej interesująca. Więcej informacji o trybie co-op w Dying Light 2 Stay Human znajdziecie tutaj.

Jak wygląda gameplay z Dying Light 2?

Dying Light 2 to w dużej mierze rozwinięcie pomysłów z oryginału. Oznacza to, że świat gry będziemy przemierzać w stylu parkour, a podczas starć będziemy wykorzystywać głównie broń białą. Do naszej dyspozycji oddane zostaną również różnego rodzaju gadżety, broń dystansowa natomiast ograniczy się do łuku i kuszy. Broń palna nie będzie w Dying Light 2 dostępna. Jak prezentuje się gameplay z Dying Light 2 możecie zobaczyć m.in. na poniższym materiale wideo.

Kiedy będę mógł przeczytać waszą recenzję Dying Light 2?

Jesteście ciekawi czy studio Techland podołało wyzwaniu i pomimo licznych problemów Dying Light 2 Stay Human to gra, którą warto kupić już w dniu premiery? Nie bójcie się, jeszcze w tym tygodniu (przed premierą) na PCWorld.pl i w naszych mediach społecznościowych pojawi się obszerna recenzja Dying Light 2.

Aktualizacja:

Już możecie przeczytać naszą recenzję gry Dying Light 2: Stay Human.