Dying Light 2 Stay Human z nową zawartością przez pięć lat! To się nazywa wsparcie

Studio Techland już w przypadku pierwszego Dying Light udowodniło, że potrafi bardzo długo wspierać swoje dzieła. Warto przypomnieć, że zaledwie kilka tygodni temu gra otrzymała kolejną aktualizację z okazji świąt Bożego Narodzenia, a to wszystko w siedem lat po debiucie produkcji! Jak się właśnie dowiedzieliśmy, Dying Light 2: Stay Human będzie mogło liczyć na podobne wsparcie ze strony deweloperów.

Przedstawiciele Techlandu zapowiedzieli, że Dying Light 2 będzie mogło liczyć na nową zawartość do nawet 5 lat po premierze. Na co dokładnie możemy liczyć? Przede wszystkim na dwa duże fabularne rozszerzenia, które zapowiedziano już wcześniej. Oprócz tego do gry trafią liczne wydarzenia sezonowe, nowe przedmioty, historie, a nawet lokacje.

Want to know what will happen AFTER the premiere? We guarantee to expand the world of Dying Light 2 Stay Human for at least 5 years post launch with new stories, locations, in-game events and all the fun stuff you love!#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/SgaNynkrzI