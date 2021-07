Dying Light 2 - Techland rozdaje znakomity komiks za darmo

Uniwersum Dying Light 2 właśnie zostało rozszerzone o intrygujący komiks pod tytułem "Banshee - I Am The Cure". Sprawdź, jak możesz zdobyć go za darmo.

fot. Techland / Dynamite

W ramach promocji gry Dying Light 2, studio Techland zdecydowało się nawiązać współpracę z firmą Dynamite. Owocem owej kooperacji jest komiks osadzony w uniwersum gry, o tytule "Banshee - I Am The Cure". Jest to pewnego rodzaju "pomost" pomiędzy wydarzeniami z pierwszej części gry, a historią z sequela. Akcja "Banshee - I Am The Cure" rozgrywa się w krytycznym momencie, w którym to wirus z Harran (z oryginalnej gry Dying Light) wymknął się spod kontroli. Miejscem akcji jest nieznane miasto, w którym wojsko próbuje znaleźć lekarstwo na zarazę przemieniającą ludzi w bestie. Podczas gdy naukowcy badają wirusa, dochodzi do katastrofy, która doprowadza do upadku ludzkiej cywilizacji i stworzenia świata, który zostanie przedstawiony graczom w Dying Light 2.

Autorem scenariusza komiksu "Banshee - I Am The Cure" jest Mariusz Pitura, który jest również głównym scenarzystą gry "Dying Light 2: Stay Human". Za stronę wizualną odpowiada natomiast Adam Markiewicz.

Co istotne, "Banshee - I Am The Cure" zadebiutuje zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej. Ta druga wersja jest obecnie dostępna za darmo dla wszystkich sympatyków zombie i Dying Light. Wystarczy udać się na stronę techlandgg.com, a następnie (po szybkiej rejestracji) odebrać swój egzemplarz. Pamiętajcie jednak, że jest to oferta ograniczona czasowo. Komiks możecie dostać za darmo jedynie do 15 lipca.

