Dying Light 2 co-op – wszystko co wiemy o kooperacji w najnowszej grze Techlandu

Do premiery Dying Light 2 pozostały już niespełna dwa tygodnie. Przyjrzyjmy się zatem jak prezentuje się tryb co-op w najnowszej grze studia Techland.

Czy Dying Light 2 posiada tryb co-op?

Studio Techland od lat udowadnia, że tryb kooperacji jest ważnym elementem ich produkcji, tak było w serii Call of Juarez, podobnie Dead Island i ostatnio w Dying Light. Wiemy już, że pod tym względem nic nie zmieni się w kontynuacji największego przeboju polskiego studia. Jak jednak dokładnie wygląda tryb co-op w Dying Light 2? Czy możliwe będzie przejście całej kampanii? Sprawdźcie, co już wiemy na ten temat.

Dying Light 2 zaoferuje nam rozbudowany tryb kooperacji (fot. Techland)

Jak działa kooperacja w Dying Light 2 Stay Human?

Dying Light 2 Stay Human zaoferuje rozbudowany tryb kooperacji dla maksymalnie 4 graczy. Niemal całą kampanię gry (łącznie z jej finałem) i wszystkie aktywności będzie może wykonywać w grupie. Wyjątkiem jest prolog Dying Light 2, ten etap produkcji każdy gracz będzie musiał przejść samodzielnie.

Jak już dobrze wiemy decyzje graczy w Dying Light 2 będą znacząco wpływać nie tylko na historię, ale również wygląd świata i dostępne opcje. Jak to wpłynie na naszą rozgrywkę, gdy zdecydujemy się zaprosić do zabawy innych graczy? Studio Techland udostępniło w Dying Light 2 więcej sposobów na komunikację i możliwość wspólnego podejmowania decyzji. Ważne wybory w grze będą dokonywane przez wszystkich graczy poprzez głosowanie, ale ostatecznie to gospodarz sesji będzie miał ostateczny głos w sprawie podejmowanych decyzji. Oznacza to, że grając jako host możemy być pewni, że nikt nie popsuje naszej historii. Jak to jednak wygląda z perspektywy „gości”?

Dołączając do kooperacji jako „gość” musimy liczyć się z tym, że wkraczamy do świata i historii, która znacząco może różnić się od naszej. Studio Techland podkreśla, że ma to sprawić, iż tryb co-op będzie w Dying Light 2 jeszcze bardziej atrakcyjny niż w pierwowzorze. Oprócz możliwości poznania alternatywnej historii, „goście” mogą liczyć na zachowanie wszystkich postępów i przedmiotów, które uda im się zdobyć podczas wspólnej zabawy.

Dying Light 2 umożliwi wspólną zabawę nawet 4 graczom (fot. Techland)

Czy Dying Light 2 oferuje tryb lokalnej kooperacji?

Choć Dying Light 2 Stay Human posiada rozbudowany tryb kooperacji, to niestety gra nie posiada trybu lokalnej współpracy. Oznacza to, że nie będziecie mogli przejść grę siedząc wygodnie na kanapie obok znajomego.

Premiera Dying Light 2 Stay Human odbędzie się już 4 lutego na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. W dalszej części 2022 roku zaplanowana jest również premiera wersja gry na Nintendo Switch (w "chmurze").

