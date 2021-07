Dying Light 2 - kolejny pokaz gry już dziś. Sprawdź, kiedy i gdzie oglądać

Już dziś odbędzie się drugi odcinek z serii "Dying2Know", podczas którego Techland pokaże nam nowe materiały z gry.

fot. Techland

Dying Light 2 pomału wyrasta nam na najbardziej oczekiwaną polską grę tego roku. Premiera produkcji studia Techland odbędzie się 7 grudnia 2021 roku na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S. Zanim to jednak nastąpi, twórcy mają w planach jeszcze kilka spotkań w ramach wydarzenia "Dying2Know". Podczas pierwszego odcinak mogliśmy zobaczyć zupełnie nowy gameplay oraz poznaliśmy datę debiutu Dying Light 2. Tym razem powinno być nie mniej emocjonującą. Drugi odcinek "Dying2Know" już dziś, kiedy i jak go oglądać?

Kiedy odbędzie się transmisja drugiego odcinka "Dying2Know"?

Firma Techland ujawniła, że drugi odcinek "Dying2Know" odbędzie się już dziś (1 lipca), o godzinie 21:00 czasu polskiego.

Gdzie można obejrzeć transmisję z "Dying2Know” 2?

Drugi odcinek "Dying2Know” będzie można obejrzeć na oficjalnych kontach firmy Techland w serwisie Twitch.

Jak długo będzie trwał drugi odcinek "Dying2Know” i co zobaczymy?

Niestety nie wiemy, ile dokładnie potrwa najnowszy pokaz Dying Light 2, ale śmiało możemy założyć, że przed nami przynajmniej 30 minut wrażeń. "Dying2Know" 2 z pewnością przyniesie nam odpowiedzi na przynajmniej kilka nurtujących nas pytań odnośnie produkcji. Możemy spodziewać się wywiadów z twórcami i, miejmy nadzieję, pokaz zupełnie nowego gameplay'u.

