Dying Light 2 królem na Steam. Gra Techlandu nie ma sobie równych

Dying Light 2 z pierwszym poważnym sukcesem. Polska produkcja podbija platformę Steam. Choć gra Techlandu jest dostępna dopiero kilka godzin to w szczytowym momencie przyciągnęła już ponad 160 tysięcy graczy.

Doczekaliśmy się wreszcie premiery Dying Light 2: Stay Human, długo wyczekiwana produkcja studia Techland nie rozczarowała i zbiera bardzo dobre oceny w recenzjach. Polski deweloper ma kolejne powody do zadowolenia, choć gra została udostępniona dopiero dzisiaj w nocy, to już osiągnęła rekordowy wynik na Steam. Jednocześnie w Dying Light 2 zagrywało się ponad 160 tysięcy graczy. Jest to wynik 3,5 raza lepszy od szczytowego osiągnięcia pierwszej części serii. Co więcej, jest to również znacznie lepszy rezultat od tego, jaki udało się w okolicach premiery osiągnąć Resident Evil Village.

HUGE launch for Dying Light 2 on Steam. Currently at 160,202 Concurrent Players



That's 50% bigger than last year's Resident Evil Village and 3.5x the All-Time Peak of Dying Light 1!



Peak Players

Dying Light 2 - 160,202

Resident Evil Village - 106,631

Dying Light - 45,876 pic.twitter.com/T4CRogmA73 — Benji-Sales (@BenjiSales) February 4, 2022

Sukces Dying Light 2 niespecjalnie nas dziwi. Techland zapracował sobie w branży na kredyt zaufania, a to choćby za sprawą pierwszego Dying Light i wsparcia jakie zapewnił grze i graczom. Wiemy już, że to dopiero początek naszej przygody z Dying Light 2: Stay Human, twórcy już wcześniej potwierdzili, że będą wspierać grę przez 5 lat. W tym czasie możemy liczyć zarówno na specjalne wydarzenia, darmowe dodatki oraz płatne, fabularne DLC. Naszą recenzję Dying Light 2 możecie przeczytać tutaj.

