Dying Light 2 nie liczcie na rychłą premierę gry

Tegoroczna premiera Dying Light 2 wydaje się oddalać, na pocieszenie czekają na nas nowe materiały z produkcji, które zobaczymy już w najbliższą środę.

Po miesiącach milczenia, studio Techland wreszcie zebrało się na odwagę i kilka dni temu zapowiedziało, iż już w najbliższą środę (17 marca) zaprezentowane zostaną nowe materiały z produkcji Dying Light 2. Czego możemy się spodziewać?

Jak twierdzi moderator oficjalnego kanału gry na platformie Discord - możemy liczyć na coś więcej niż "suche" informacje o tym, że prace nad Dying Light 2 postępują w dobrymi tempie. Niestety, dodał on również, że nie mamy co liczyć na ujawnienie daty premiery gry, na to przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Warto przypomnieć, że produkcja Dying Light 2 nie przebiega zbyt gładko. W sieci pojawiło się już kilka artykułu dziennikarzy śledczych, których zdaniem prace nad grą to "istne piekło dla deweloperów". Nieustanne zmiany koncepcji tytułu miały doprowadzić do tego, że tak naprawdę jest on dopiero w "powijakach". Co więcej, sugeruje się, że w grze nie pozostało już zbyt wiele elementów z zaprezentowanego ponad rok temu materiału z rozgrywki.

Włodarze Techlandu przyznali ostatnio, że Dying Light 2 zostało zaprezentowane zbyt wcześnie, jednak z pełną stanowczością zdementowali plotki o wewnętrznych problemach studia. Cóż, już w środę przekonamy się, jak obecnie wygląda nadchodząca produkcja polskiego zespołu.

