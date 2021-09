Dying Light 2 otrzymało znakomity audiobook - "Rosemary"

Lubicie straszen opowieści? Techland ma zatem dla was prezent - słuchowisko ze świata Dying Light 2 pod tytułem "Rosemary".

Do premiery Dying Light 2 jeszcze kilka długich miesięcy. Techland stara się nam jednak umilić ten czas regularnie prezentując nowości i ciekawostki z nadchodzącej produkcji. Polski deweloper nie ogranicza się jednak do zwiastunów i pokazów z rozgrywki. Kilka tygodni temu wszyscy chętni mogli odebrać komiks "Banshee - I Am The Cure", natomiast dzisiaj udostępniono klimatyczne słuchowisko pod tytułem "Rosemary".

fot. Techland

„Rosemary” to legenda miejska, którą regularnie opowiadają sobie mieszkańcy postapokaliptycznego świata Dying Light 2. Historia przedstawiona w audiobooku opowiada nam losy samotnego wędrowca, który poszukuje noclegu. Podczas swojej podróży trafia do starego kościoła, którego mieszkanka opowiada mu historię Rosemary – młodej dziewczyny, która zaginęła wiele lat temu i od tamtej pory straszy ocaleńców.

Zobacz również:

Nagranie to jest pierwszym z serii krótkich słuchowisk o najbardziej przerażających wydarzeniach z nadchodzącej produkcji Techlandu. Ten nieco ponad 10 minutowy audiobook możecie odsłuchać za darmo w serwisie YouTube bądź poniżej. Co istotne, polski deweloper przygotował kilka wersji językowych, w tym polską.

Jak prezentuje się wersja angielska możecie sprawdzić poniżej.

W polskiej wersji wystąpili: Paul Peterman (mężczyzna), Bożena Baranowska (kobieta) oraz Jerry Widuch (chłopiec). Dying Light 2 trafi do sprzedaży 7 grudnia 2021 roku na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S.

