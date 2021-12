Dying Light 2 - polska produkcja na znakomitym zwiastunie

Nowy, znakomity zwiastun Dying Light 2 zadebiutował podczas The Game Awards 2021.

fot. Techland

Najnowsza produkcja polskiego studia - Dying Light 2, również była obecna podczas The Game Awards 2021. Niedawno mogliśmy obejrzeć obszerny gameplay, więc tym razem deweloper postanowił nas solidnie zaskoczyć i przygotował znakomity trailer CGI inspirowany kultowym już zwiastunem do pierwszego Dead Island. Jako iż "jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów", to zapraszamy was do oglądania.

Dying Light 2 zadebiutuje już 4 lutego 2022 roku na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

